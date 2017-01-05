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Peker ailesinden eğitime destek



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Sedat Temel

ANTALYA (İHA)- Antalyaspor eski Başkanlarından Slovenya Antalya Fahri Konsolosu Sedat Peker ve kardeşi Serpil Peker Antalya AKEV Üniversitesi'nde Anneleri Ayten Peker ile Babaları Erkan Peker adına derslik yaptırdı.

Sedat Peker ve kardeşi Serpil Peker, Üniversitenin kurucularından FİFA kokartlı eski Hakemlerden İlhami Kaplan'ın da bulunduğu kurucu üyeleri ile birlikte Antalya AKEV Üniversitesi'ndeki dersliği Mütevelli Heyeti Başkanı Selahattin Çiçek ile Rektör Prof. Dr. Hayati Aktaş'a teslim etti. Rektör Prof. Dr. Hayati Aktaş, "Sınıfta Türkiye'de de ilk kez kullanılacak olan son sistem internet uydu bağlantılı akıllı tahta bulunuyor. Artık üniversitelerde yüksek teknoloji var. Mesela buradan internet aracılığı ile bağlanıp online sistem ile Amerika da bir sınıfta verilen dersi canlı olarak izleyebilirsiniz. Üniversitemiz son teknoloji donanımlara sahip oluyor" dedi.

Diğer derslik ve anfi derslikler hakkında bilgi veren Mütevelli Heyeti Başkanı Selahattin Çiçek, "Bu işe sıfırdan başladık. Alay edildik engellerle karşılaştık ancak yılmadık çabaladık dostların da katkılarıyla el birliği ile bu hale getirdik. Ama bir şeyden ödün vermedik. En kalitelisini en çağdaşını yapmak istedik. Peker ailesinin de yaptığı sınıf çok güzel bir model sınıf oldu" dedi.

Eğitimin önemli olduğunu ifade eden Sedat Peker ise "Eğitim çok önemli. Üniversitenin kurucusu olarak elimizden geleni yaptığımız gibi her zaman bireysel olarak desteklerimiz de olsun istedik. Ülkemizin gelişmesine katkısı olacak gençlerin yetişmesini arzuladık. Bu amaçla da kardeşim Serpil Hanım ile birlikte bizleri de eğiterek yetiştiren memleketimize hizmet etme şuurunu aşılayan Merhum Annemiz Ayten Hanım ve Babamız Erkan Bey'in adını taşıyan bir derslik yaptırdık. Ülkemizin geleceği çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimine bir nebze katkı koyabiliyorsak ne mutlu" dedi.

(ST-Y)



05.01.2017 13:13:06 TSI

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