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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Çatak DBP Belediye Başkanı Bartu tutuklandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:11
Çatak DBP Belediye Başkanı Bartu tutuklandı
Çatak DBP Belediye Başkanı Bartu tutuklandı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Çatak Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden aralarında DBP'li Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün Çatak Belediyesine yönelik operasyonda aralarında Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu'nun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığındaki ifadelerinin ardından hakim karşısına çıkarılan 18 kişiden 2 kişi serbest bırakılırken, Belediye Başkanı Celalettin Bartu, Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Babur, Belediye Encümen üyesi Attar Ertaş, eski DBP İlçe Başkanı Vehbi Batur ile Nihat Babur'un TCK'ın 314/2 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Çatak Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmalarına karar verdi. Babür ve beraberindekiler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Van T Tipi Cezaevine sevk edildi. Gözaltındaki diğer 11 kişinin sorguları ise sürüyor.
(GMG-ŞAK-SÜ-HA-Y)

05.01.2017 13:14:02 TSI
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