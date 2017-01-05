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İlk abonelik işlemleri Bursagaz'ın yeni binasında yapılıyor



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BURSA (İHA) - Bursagaz, yeni hizmet binasında ilk abonelik müracaatlarını kabul ediyor.

Bursagaz, önceki aylarda taşındığı Esentepe Kavşağı'ndaki yeni binasında yer alan müşteri merkezi noktasında Bursa halkına hizmet vermeye devam ediyor. Bursagaz, yeni hizmet binasında yer alan müşteri merkezinde, uzman müşteri temsilcileri ile ilk abonelik müracaat işlemlerinin sıkıntısız halledilmesini sağlıyor. Ayrıca talep ve şikayet kayıtlarına da burada çözüm üreten Bursagaz, ilk müracaat işlemlerinin dışındaki her türlü işlem için 'ofissiz hizmet' anlayışıyla Bursagaz ofislerine gelmeden, çağrı merkezi üzerinden 7/24 destek alınabilmesine imkan tanıyor. Ofissiz hizmet,, sözleşme, sözleşme iptal, tesisat randevu ve benzeri işlemleri bulunduğunuz yerden telefon ile yapabilme imkanı sunuyor. Ayrıca çağrı merkezi ile her türlü talep ve şikayet kayıt altına alınarak çözüm bulunuyor.

(MŞ)



05.01.2017 13:15:02 TSI

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