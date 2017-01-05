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Vali Aktaş, Encümen ve İl Genel Meclisi toplantısı başkanlık etti



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - İl Encümen ve İl Genel Meclisi toplantısı, Vali Mehmet Aktaş başkanlığında yapıldı.

Vali Mehmet Aktaş, İl Özel İdaresi encümen toplantı salonunda, encümen üyeleri ve Genel Sekreter Mehmet Uzun katılımıyla gerçekleştirilen encümen toplantısına başkanlık yaptı.

Encümen gündeminde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlanmasının ardından İl Genel Meclis toplantısına katılan Vali Mehmet Aktaş "2017 yılının ülkemiz ve şehrimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. 2016 yılı ülkemiz ve milletimiz için zor bir yıl oldu, çok sıkıntılar yaşadık. Devletimize, milletimize sıkıntı çıkaran bu şer odakları el birliği ile mücadele edeceğiz ve inşallah bertaraf edeceğiz. İnşallah milletimiz, devletimiz yoluna dolu dizgin devam edecektir. Bu arada 2016 yılında ve daha öncesinde ülkemizin; refahı, huzuru ve güvenliği için mücadele ederken canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ile şükran ile anıyorum. Gazilerimize uzun ömürler, sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. İşin doğrusu samimiyetle ve iyi niyetle hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Devlet bize bu görevi bunun için verdi. Vatandaşlar sizleri bunun için seçti, devletimiz de beni bunun için buraya görevlendirdi. Biz bunu hayrına yapmıyoruz, görevimiz gereği bunu yapıyoruz. İnşallah o nokta da mahcup olmayız, daha güzel şeylerde yaparız. Ben, sezonun yarısında göreve geldim. Aslında sizler biz gelmeden önce çok güzel program yapmışsınız, çok güzel kaynaklar bulmuşsunuz. 2016 yılı programı büyük orandan tamamlandı. İnşallah 2017 yılında daha güzel işler yaparız, inşallah daha güzel kaynaklar buluruz. 2018 yılının başında veya 2017 yılının sonunda yine bir araya geldiğimizde güzel şeyler yaptık, diyebiliriz diye ümit ediyorum. Yeni yıl tekrar hepimize hayırlı olsun, inşallah hayırlı hizmetlere el birliği ile vesile oluruz."diye konuştu.

İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen ve Meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen İl Genel Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşmesi ile devam etti.

(YE-YE-Y)



05.01.2017 13:15:06 TSI

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