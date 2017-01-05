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Haliliye'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

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ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, Demirkol'un talimatları doğrultusunda vatandaşların memnuniyetini sağlamak ve yol problemi olmayan bir ilçede yaşamalarını sağlamak amacıyla fen işleri alanında büyük hizmetlere imza atıyor.

32 merkez ve 137 kırsal mahallede, merkez ve kırsal ayrımı yapmadan saha çalışmalarını sürdüren Haliliye Belediyesi yol yapım çalışmalarının yanı sıra, taziye ve muhtar evi yapımı, alt yapı ve bakım onarım çalışmaları da yürütüyor.

Demirkol'un "yol medeniyettir" anlayışıyla çalışmalarını yürüten Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, merkez, kırsal ayrımı yapmadan hummalı şekilde çalışmalar yürütüyor. Vatandaşların memnuniyetini sağlamak ve yol problemi olmayan bir ilçe sağlamayı hedefleyen Haliliye Belediyesi, bu doğrultuda büyük çalışmalara imza attı. Yol yapım çalışmalarının yanı sıra, Haliliye Belediyesi fen işleri alanında taziye ve muhtar evi yapımı, alt yapı ve bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vatandaşlardan tam not alan fen işleri hizmetleri, gün geçtikçe de hizmetlerini artırmaya devam ediyor.

975 bin metrekare kilitli beton parke döşendi

Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım çalışmaları kapsamında alt yapısı tamam olan merkez ve kırsal mahallelerde kilitli beton parke döşemesi yapıyor. Çalışmalar kapsamında ekipler, ilçe genelinde bugüne kadar 975 bin metrekare beton parkenin döşemesini tamamladı. Ekipler, belirlenen ihtiyaçlara göre planlı olarak bu çalışmalarını da devam ettiriyor.

929 bin ton stabilize serimiyle yol yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü, beton parke döşeme çalışmalarının yanı sıra, alt yapı çalışmalarının tamamlanmadığı mahallelerde ise stabilize yol yapım çalışmaları yaptı. Merkez ve kırsal mahallelerde yapılan bu çalışmalar kapsamında, 37 bin 187 kamyonla 929 bin 675 ton stabilize malzemenin serimi ile yeni yollar yapıldı.

Yapılaşmanın olmadığı alanlarda yeni yollar açıldı

Fen İşleri Müdürlüğü, yaptığı yol yapım çalışmaları kapsamında farklı bir uygulamayı da Haliliye halkıyla buluşturdu. Müdürlük, Demirkol'un talimatlarıyla yapılaşmanın olmadığı imarlı bölgelerde, kırmızı kot uygulamasına uygun şekilde yeni yolları halkın hizmetine sunuyor. Yapılaşmayla birlikte vatandaşların yol problemi yaşamamasını, kot farkları oluşmamasını amaçlayan Haliliye Belediyesinin vatandaşlar endeksli yaptığı çalışma, tam not alıyor.

31 mahallede alt yapı çalışması

Haliliye Belediyesi, vatandaşların mağduriyetlerini önlemek amacıyla yol yapım çalışmalarına ek olarak alt yapı çalışmaları da yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, 31 mahallede gerçekleştirdiği alt yapı çalışmaları kapsamında 2 bin 476 metre büz borunun döşeme işlemini tamamladı.

(BB-BRN-Y)



05.01.2017 13:20:51 TSI

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