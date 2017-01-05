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Park halindeki motosiklet çalındı

Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da park halinde bulunan bir motosiklet kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Ebubekir Sıddık Cami yakınlarında park halinde bulunan 02 BE 773 plakalı motosiklet kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalındı. Bir süre sonra motosikletini park ettiği yerde bulamayan motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ve çevresinde incelemelerde bulunan polis ekipleri çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-BRN-Y)



05.01.2017 13:19:28 TSI

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