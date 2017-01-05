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Başkan Yemenici kurmayları ile sahaya indi



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Başkan Yardımcısı Suat Madenci ve teknik ekibiyle birlikte belediye tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Akçakoca Belediyesi, her alanda yatırım ve hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Kentpark, kadınlar plajı, ceneviz kale restorasyonu, ilçeye kazandırılacak olan oyun parkı ve semt sahası, kilit parke ve asfalt yapılacak olan yollar ile içme suyu altyapı çalışmalarını tek tek yerinde incelen Başkan Yemenici, teknik personeliyle istişareler yaptı.

Şehrin her köşesinde, her alanda bir çok yatırım ve hizmetin devam ettiğini söyleyen Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici "Akçakoca Belediyesi olarak milletimizle, yönetim kadromuzla, personellerimizle birlikte daha yaşanabilir, daha modern, marka bir kent için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam ediyoruz. Bu noktada bizlere güvenen ve destek olan halkımıza hizmet etmek boynumuzun borcudur. Halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz" diye ifade etti.

(TT-AY)



05.01.2017 13:22:43 TSI

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