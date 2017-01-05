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Hayvanseverlerden Başkan Karaçoban'a teşekkür ziyareti



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehirli hayvanseverler, sokak hayvanları için yaptığı katkılardan dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'a teşekkür ziyareti yaptı.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekimi Hüseyin Somuncu'yla birlikte oluşan yapılanma neticesinde bakıma muhtaç sokak hayvanlarının tedavi sürecince Alaşehir Belediyesinin geçici bakım evinde misafir edilmeleri ve periyodik olarak toplantılarla hayvansever gönüllülerini bir araya getirdi. Hayvansever gönüllüleri sokak hayvanları için yaptığı katkılardan dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'a teşekkür ziyareti yaptı. Hayvan severler adına konuşan gönüllü Hacer Avcı "Yapılan bu çalışmalardan duyduğumuz memnuniyetten dolayı Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarda insani duygularla emek sarf edildiğini ve her canlının yaşam hakkı olduğunu bize gösteren ekiplerinizin gayretli ve olumlu yaklaşımda olmasından, Duyduğumuz memnuniyetlerden dolayı zatıâlinizi tebrik etmek için ziyaretinize geldik" dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban "100 bin nüfuslu bir ilçede yaşayan büyük bir aileyiz. İlçemizde yaşamını sürdüren her birey vatandaşımızın huzuru ve refahı için yeni projeler sunmak gibi görevlerimiz olduğu bilincindeyiz. Önceki dönem içerisinde mezbahanın yan tarafında inşa ettiğimiz geçici bakım evi desteklenen üniteleri ve çalışanlarıyla bakıma muhtaç, hastalıklı başıboş sokak hayvanlarının doğal ortamdaki yaşamlarını etkilemeyecek şekilde tedavileri bitene kadar misafir ediyoruz. Bünyemizde bulunan Veteriner Hekimi Hüseyin Somuncu alanında ciddi çalışmalar gerçekleştirdi. Hayvansever gönüllülerini de bir araya getirdi" diye konuştu.

(AY-Y)



05.01.2017 13:30:09 TSI

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