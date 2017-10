YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çiftçiler Kuraklıktan Endişeli

- Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş:

- "Haziran 2016 Tarihinden Bu Yana Yağmur Yağmadı"



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri'deki kuraklığın çiftçileri endişeye düşürdüğünü söyleyerek, "Çiftçilerimiz zor durumdadır" dedi.

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Aylık Toplantısı, 10 ilçe ziraat odası başkanının katılımıyla düzenlendi. Kocasinan Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, terör saldırılarını kınadı. Hiçbir terör örgütünün Türkiye'den bir çakıl dahi koparamayacağını kaydeden Güneş, "15 Temmuz darbe girişiminde vatan haini FETÖ denen alçak tarafından asker üniforması giyen teröristler ülkemize bir saldırı yaptı. Biz başından beri çiftçiler ve ziraat odaları olarak bunu kınadık ve bayrağımızın, Cumhurbaşkanımızın ve bayrağımızın yanında yer aldık. Demokrasi nöbetlerinde hep meydanda bulunduk. Ziraat odaları olarak ülkemize yapılan saldırıları şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi bölmeye çalışanların hevesleri kursağında kalacak. Bizler birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Her zamanda devletimizin ve milletimizin yanında yer alacağız. Ülkemizden bir çakıl taşı bile koparamayacaklar ve birliğimizi bozamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Kayseri'de kar yağışının olmadığına dikkat çeken Başkan Güneş, kuraklıktan endişe duyduklarını belirtti. Güneş, şunları söyledi:

"Kayserimizdeki kuraklık bizi endişeye düşürüyor. Diğer illerde yağmur ve kar var ama Kayseri'de kuraklık devam ediyor. 2016 yılının Haziran ayından beri yağmurda yağmadı. Çiftçilerimiz biraz zor durumdadır. Bununla ilgili olarak çalışmalarımızı da yürütüyoruz. TARSİM kuraklıkta bu sene sadece hububatta buğdayı aldı. Buğday haricinde hiçbir ürünü almadı ve meyveciliğinde alanını çok genişletmedi. Bizim kıraçta ürettiğimiz ürünlerin mutlaka sigorta kapsamına alınması lazımdır. İnşallah kapsam genişler ve bizde bundan faydalanırız. En büyük hayalimiz TARSİM'in kapsamının genişletilmesidir. İnşallah ilgiler ve devlet büyüklerimiz buna bir çare bulurlar. Bilindiği üzere ilimizde et balık kurumu yok. Bunu defalarca dile getirdik ve halen onunla ilgili bir çalışma yapılmadı. Türkiye'de en çok canlı hayvan kesiminin yapıldığı il Kayseri ama et balık kurumu kombinemiz yok."

