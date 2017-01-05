YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atatürk Caddesi prestijine kavuşuyor

Atatürk Caddesi prestijine kavuşuyor



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Soma'da Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetleri yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Soma'da Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği hizmetleri yerinde inceledi. Atatürk Caddesi'nin Soma ilçesinin önemli bir caddesi olduğunu belirten Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesinin burada gerçekleştireceği çalışmalar ile modern bir prestij caddesini Somalılara kazandıracaklarını belirtti. Gençoğlu, "İhalesini gerçekleştirdik. Soma'da çok güzel bir çalışma yapacağız. Atatürk Caddesi, Soma için vazgeçilmez bir unsur. Biz de burayı hak ettiği modern bir hale getirmek için çalışacağız. Yakın zamanda çalışmalar başlayacak ve Atatürk Caddesi yeni görünümüne kavuşacak" diye konuştu. Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kurtuluş Mahallesi'nde yapılan kilit parke taşı döşeme çalışmalarını da yerinde inceledi. Gençoğlu, çalışmaların aksatılmaması ve hızlı bir şekilde devam etmesi yönünde yetkililere talimat verdi.

(AY-Y)



05.01.2017 13:34:13 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER