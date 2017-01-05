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Palandöken Belediyesinin beklenen Erzurum şehir takvimi dağıtımı başladı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Palandöken Belediyesi olarak Erzurum Takvimi'ni 7. Serisini yayınlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Orhan Bulutlar bu konuda şöyle dedi; "2011 de Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Erzurum şehir takvimi hazırlatarak ilk serimizi yayınladık. Yaklaşık 750 sayfalık Erzurum ansiklopedi mahiyetinde olan bu takvim gerek Erzurum'da gerekse ülkemizde ilgiyle karşılandı. Yıl boyunca yoğun talepte bulunulan takvimimizi uzman kişilerce tekrar gözden geçirilerek eksikleri tamamlanarak 2012-2013-2014-2015-2016 ve 2017 yeni bir formatta tekrar hazırlanarak gerek ilimizde gerekse yurt genelinde halkımıza, kurumlarımıza, derneklerimize, sivil toplum örgütlerine dağıtımına başlandı. Takvimimiz Erzurum'da tarihi, turizmi, sosyal hayatı, gelenekler, göreneklerimiz, âlimlerimiz, siyasetçilerimiz, devlet adamlarımızı, yemeklerimizi, manilerimizi, şiirlerimizi tanıtan küçük bir Erzurum ansiklopedisidir. Ermeni Mezaliminden, Sarıkamış harekatına, Erzurum'un kurtuluşundan, Milli Mücadeleye, Erzurum Kongresi, 15 Temmuz Darbe girişimine kadar birçok önemli tarihi olay takvim yaprakların da yer almaktadır. Bu takvim hafızalarımızı tazeleyecek şehrimize ait ve ülkemize ait duygularımızı harekete geçirecek Millilik ve Erzurumluluk bilincinin uyanmasına vesile olacak. Hangi tarihi süreçten geçerek bugünlere kavuştuğumuzu bizlere hatırlatacak. Takvimimiz; Yerel takvimi de kapsamaktadır. Erzurum da iklim olarak yaşanan günlerde takvimde yer almaktadır. Namaz vakitlerinde Diyanet İşleri Başkanlığımızın hesapladığı namaz vakitleri esas alınmıştır. Her sayfada Erzurum'un geçmişiyle günümüzü mukayese ettirecek fotoğraflar yer almaktadır." dedi.

Erzurum Takvimi şehrimizin Turizmine ve tanıtımına bir yıl 365 gün katkıda bulunacak olan önemli çalışma olarak Palandöken Belediyesi tarafından 2017 yılının ilk icraatı olarak Palandöken Belediyesi tarafından dağıtılmaya devam edilmektedir.

(ERZ-AT-Y)



05.01.2017 13:37:01 TSI

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