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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Manavgat'ta tüketici şikayetleri yüzde 117 arttı

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:33
Manavgat'ta tüketici şikayetleri yüzde 117 arttı
Manavgat'ta tüketici şikayetleri yüzde 117 arttı
- Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde 2016 yılında Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılan başvurular bir önceki yıla göre yüzde 117 artış göstererek 43 bin 600 olarak gerçekleşti

(Fotoğraflı)

Arif Kaplan
ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde Tüketici Hakem Heyeti'ne 2016 yılında 43 bin 600 kişi başvurdu.
Manavgat Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı'na 2016 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artış gösterdiği ve başvuru sayısının 43 bin 600 olduğu bildirildi. Manavgat Kaymakamı Nazmi Günlü, "Yapılan başvuruların Hakem Heyetimizce değerlendirilmesi sonucunda 6 bin 47 başvuruyla ilgili olarak karar verilmiştir. Verilen kararlardan 5 bin 801' i tüketici lehine, 246'sı tüketici aleyhine sonuçlanmıştır. Bin 330 Başvuru ise karar verilmeden tüketici lehinde uzlaşmaya varılarak işlemden kaldırılmıştır. 36 bin 223 başvurunun yüzde 99' nun Elektrik Faturalarından alınan Kayıp Kaçak bedellerin iadesi hakkında olup, incelemede olan başvurularla ilgili olarak yargı kararı beklenmektedir" dedi.
Günlü şöyle devam etti: "Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin uyuşmazlık bedelinin 2017 yılı için parasal değeri 2 bin 400 TL'nin altında bulunan uyuşmazlıklarda Kaymakamlık bünyesinde bulunan Tüketici Hakem Heyeti Başkanlıklarına, 2 bin 400-3 bin 610 TL arasında bulunan uyuşmazlıklarda Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde İl Hakem Heyeti Başkanlığına başvuru yapılır. 3 bin 610 TL'nin üzerinde bulunan uyuşmazlıklarda tüketici mahkemelerine başvuru yapılır. Tüketiciler haklarını bildikleri ölçüde ve demokratik örgütlenmelerini sağlayabildikleri oranda kendi hak ve çıkarlarını koruyabilirler. Tüketiciler haklarını aramaktan çekinmemeli, yasalar ile güvence altına alınan haklarına sahip çıkmalıdırlar."
(AK-SÇ-Y)

05.01.2017 13:37:42 TSI
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