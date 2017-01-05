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15 Temmuz kahramanları Torbalı'da o geceyi anlattı



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine karşı canlarını hiçe sayarak sokağa dökülenler o gece yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.

Torbalı Belediyesi, 15 Temmuz kahramanlarını anma adına anlamlı bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. 15 Temmuz'u bizzat yaşayanlarla ilçe halkını Belediye Kültür Merkezi kongre salonunda buluşturan 'Tecrübe konuşuyor, İçimizdeki kahramanlar' etkinliği yoğun ilgi gördü.

Gençlik Ve Spor Bakanlığı'nın projesi olan 'içimizdeki kahramanlar' isimli programda 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine karşı canlarını hiçe sayarak sokağa dökülenler o gece yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı. Torbalı Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı programı izlemek için Belediye Kültür Merkezi'ne akın eden binlerce kişi duygu dolu anlar yaşadı. Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza bürünen salonda her yaştan insan dualarla 15 Temmuz şehitlerini yad etti. İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir'in 15 Temmuz'u anlatan gösterisi izleyicilerden büyük alkış alırken Orhan Çakmak okuduğu marşlarla salonu coşturdu.



Efsane komutana alkış

İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda 15 Temmuz darbe girişiminde canını hiçe sayıp sıcak çatışma bölgelerine giden ve gazi olan tanıklar o gece yaşadıklarını salondakilere aktardı. Darbe gecesi tankların önüne çıkan Yaşar Yaldız, Genelkurmay Karargahına giren Abdullah İrgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi civarında eşini kaybeden Rukiye Dağ ve darbeciler tarafından iki bacağından vurulan Milli karateci İsmet Doğan'ın anlattıkları ilgiyle dinlendi. Efsane komutan Barış Dedebağı salondan büyük alkış aldı.



"Bir kez daha gurur duyduk"

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ülkenin bölünme, hatta yok olma, işgale uğrama tehlikesi yaşadığını, belirterek şunları söyledi:

" Cumhuriyet tarihinin en büyük saldırısını milletimiz canı pahasına püskürttü. Şimdi bize düşen bu hainliği asla unutmamak ve unutturmamaktır. Gençlik ve Spor Bakanı'mız Sayın Akif Çağatay Kılıç' a ve onun ekibine çok teşekkür ediyorum. Bin kişilik salonumuz yetersiz kaldı. Çoğu konuklarımız programı ayakta izledi. İlginin yoğunluğu dosta düşmana şu mesajı veriyor; dikkatliyiz, duyarlıyız, ayaktayız, ülkemizi, devletimizi, bayrağımızı, toprağımızı ve birliğimizi, kardeşliğimizi ne pahasına olursa olsun koruyacağız."

(MY)



05.01.2017 13:38:40 TSI

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