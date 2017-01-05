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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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İstihdamda 'diyalog ve işbirliği' çağrısı

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:36
İstihdamda 'diyalog ve işbirliği' çağrısı
İstihdamda 'diyalog ve işbirliği' çağrısı

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, istihdamın oldukça derin, pek çok konuyla iniltili ve çok yönlü bir kavram olduğunu belirterek, "Bu konuda ortak fayda anlayışıyla diyalog ve işbirliği içerisinde hareket etmeliyiz" dedi.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın "Kayıtlı İstihdamın Teşviki II Hibe Programı" kapsamında yürüttüğü, "Kayıtlı İstihdam İçin Ortak Fayda Diyalog ve İşbirliği Projesi" kapsamında, "Genel İstihdam Piyasası Eğitimi" düzenlendi. Samsun TSO Davut Altan Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime, oda üyeleri, kamu kurumları, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

İstihdam ülkenin önemli konusu
Toplantının açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, istihdamın gerek ekonomik gerek sosyal bağlamda oldukça önemli bir konu olduğuna vurgu yaptı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın istihdam konusuna taraf olan aktörlerden biri olarak pek çok çalışmanın ortağı olduklarını hatırlatan Şahin, "Şüphesiz istihdam piyasasında arz ve talep dengesinin sağlanması, tarafların beklentilerinin optimum düzeyde buluşması tüm kesimlerin ortak paydasını teşkil etmektedir. İstihdama katılımın artması daha da önemlisi istihdamın kayıt altına alınması ülkemizin gerek ekonomik gerekse sosyokültürel gelişimi bağlamında bizlerin arzu ettiği ve çaba gösterdiği hususlar. Bugün de bu anlayışla uygulamaya koyduğumuz projemizin 'TR83 Bölgede kayıtlı İstihdam ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaktır' özel amacına istinaden düzenlediğimiz 'Genel İstihdam Piyasası Eğitimi' vesilesiyle sizlerle bir aradayız" diye konuştu.

"Diyalog ve işbirliği şart"
İstihdamın oldukça derin, pek çok konuyla iniltili ve çok yönlü bir kavram olduğunu belirten Şahin, "Çünkü odağında insan var. Çünkü bu konuyla ilgili her şey geleceği de etkiliyor. Bu nedenle bugün değinilecek her bir husus büyük önem arz ediyor. İstihdam konusuna istatistik verileri bağlamında değerlendirdiğimizde yıllar itibariyle gelişme kaydettiğimizi gösteriyor ama bu yetmez. Özellikle ülkemizin sosyal, ekonomik ve siyasal gelişimine engel teşkil eden kayıt dışılık problemini bertaraf etmeli, istihdam piyasasındaki olumsuzlukları iyileştirmeliyiz. Bu hep birlikte, tüm tarafların katılımıyla aşmamız gereken bir sorundur. Zira çözümü tüm kesimlerin, işverenin, işçinin ve nihayetinde tüm toplumun lehinedir. Ortak fayda anlayışıyla diyalog ve işbirliği içerisinde hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Eğitim verildi
Ardından ise Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Dr. Işıl Kurnaz Baltacı tarafından bir sunum yapıldı. Dr. Işıl Kurnaz Baltacı katılımcılara, kayıt dışılıkla ilgili Avrupa Birliği ve Türkiye'deki mevcut durum, Sosyal Güvenlik Sistemi ve sistemdeki son yenilikler, yaşanan sorunlar, istihdam piyasasının tarafları, eğitim, yaş, bölge, gibi farklı kriterlere göre istihdam durumu, işçiler-işverenler ve kamu-yerel otoriteler gözüyle istihdam piyasası, kayıtlı istihdamın kalkınma açısından önemi ve kayıt dışı istihdamın olumsuz etkileri konularında bilgi aktardı.
(SAM-SLH-Y)

05.01.2017 13:39:48 TSI
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