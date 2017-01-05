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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Aydın'da 'Yan Bakma' kavgası

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:38
Aydın'da 'Yan Bakma' kavgası
Aydın'da 'Yan Bakma' kavgası
- Polis kavga eden gençleri zor kontrol etti

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'da iki grup genç arasında meydana gelen yan bakma kavgası ortalığı ayağa kaldırdı. Polis tarafından el konulan olayda gözaltına alınan 18 yaşından küçük bir çocuğunu polisin elinde dahi herkesi küfredip tehdit savurması şaşırttı.
Olay Aydın Hasanefendi Mahallesi Okullar Bölgesi yakınlarındaki Kızılay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Okula gitmeyen ancak okullar bölgesindeki kız öğrencileri rahatsız edip erkek öğrencileri de dövdüğü ileri sürülen bir grup genç ile bunlara karşı çıktığı ileri sürülen diğer gençler arasında 'yan bakma' kavgası çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, bazı çocukların küfür ve tehditleri polisin kolları arasında da sürdürmesi dikkat çekti.
Gençlerin kavgası bölgedeki tüm ekiplerin müdahalesi ile sona ererken, kavga nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı. Cevre sakinleri kavgaya karışan taraflardan birinin bölge halkına ve öğrencilere sürekli rahatsızlık verdiğini ileri sürdü. Olayla ilgili gözlatına alınan 6 kişinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.
(İK)

05.01.2017 13:42:36 TSI
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