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Şule-Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Vali Ahmet Hamdi Nayir, Şule-Mete Tetik İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul müdürü Vehbi Keler ve öğretmenler tarafından karşılanan Vali Ahmet Hamdi Nayir'e, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger ile İl Milli Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek eşlik etti.

Okul ve öğrenciler hakkında bilgiler alan Vali Ahmet Hamdi Nayir ilk olarak öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle tek tek tanışarak sohbet eden Vali Nayir eğitim durumu ve okulun faaliyetleri hakkında bilgiler aldı, istek ve arzularını dinledi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir öğretmenlerin ardından okul aile birliği üyeleri ile de bir araya geldi. Okul aile birliği üyelerinden kütüphane projesi hakkında bilgiler alan Vali Nayir, "Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı geliştirilmeli ve sevdirilmeli. Bunun için yazma alışkanlığını da kazandırmalıyız. Çocuğu okumaya yönlendirmenin bir yolu da yazmaktır. Okuma etkinliğinin yanı sıra çocuklara hikaye yazma teknikleri öğretilmeli, okul gazeteleri hazırlamaları noktasında öncü olunmalıdır" dedi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerin derslerine katıldı. (EFE)



05.01.2017 13:44:07 TSI

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