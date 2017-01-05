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Belediyeden arı üreticilerine denetim



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MANİSA (İHA) - Üreticiye ana arı desteğinde bulunan ve arıcılığın gelişmesi için arı üreticilerini eğiten Manisa Büyükşehir Belediyesi, dağıttığı ana arıların veriminin arttırılması amacıyla denetim gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde kırsal kalkınmaya destek sağlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 'Arı Kolonilerinin Güçlendirilmesi Bal Veriminin Arttırılması' projesi kapsamında Turgutlu ilçesinde dağıtılan Ana Arıların kontrol ve denetimi yapıldı.

Arıcılıkla uğraşan vatandaşların bal veriminin arttırılması amacıyla kontrol ve denetimlerin yapıldığına dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün liderliğinde il genelinde kırsal kalkınmaya önemli destekler sağlıyoruz. Arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımıza da bu kapsamda ana arı dağıtımı yaparak, gelirlerinin artması konusunda destek sağlıyoruz. Dağıttığımız ana arıların da denetimini ve kontrolünü yaparak, bal veriminin ve arı kolonilerini inceliyoruz" dedi.

(AY-Y)



05.01.2017 13:40:16 TSI

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