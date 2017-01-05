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Gümrükçüoğlu, AK Partili gençler ile 'referandum'u konuştu



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TRABZON (İHA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve İl Gençlik Kolları Başkanı Halim Yılmaz'ın da hazır bulunduğu toplantıda Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyelerine seslenen Başkan Gümrükçüoğlu, "Anayasa değişikliği Meclis'te görüşüldükten sonra inşallah bir referanduma gelecektir. Bu referandum milletimizin, memleketimizin, devletimizin en önemli tarihi kararlarından biridir. Nasıl olsa kazanırız diye bakmamak lazım. Geceyi gündüze katacağız. İşi hiç hafife almayacağız. Milletimizin onay vermek için referandumu bekliyor ancak bizler asla nasıl olsa milletimiz onay verecek diye bakmayacağız. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğidir" dedi.

(BK-ÖS-Y)



05.01.2017 13:52:34 TSI

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