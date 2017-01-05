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Beyşehir'de çatılardaki buz ve kütlelerine karşı anonslu uyarı



(Fotoğraflı)



Ali Rıza Önses

KONYA (İHA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yoğun kar yağışı sonrasında binaların çatılarında biriken kar yığınları ile oluşan buz sarkıtlarına karşı vatandaşlar belediye tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen anonslarla uyarılıyor.

Belediye hoparlörlerinden yapılan uyarı anonslarında, son 10 gündür bölgede etkili olan kar yağışı sonrasında ev ve binaların çatılarında oluşan yoğun kar yığınları ve buz sarkıtlarına dikkat çekilirken, bu yapıların ve çatıların altından vatandaşların yaya olarak geçmemesi, risk oluşturan bölgelerde ise daha dikkatli olunması isteniyor. Bu arada, Beyşehir Belediyesi ekipleri de, belediye hizmet binasındaki çatıda oluşan buz sarkıtlarına karşı tedbir aldı. Ekipler, belediye hizmet binasına uzatılan hidrolik merdivenli sepetli bir araç vasıtasıyla çatının altlarında binanın dış cephesinde oluşan buz sarkıtlarını kırarak temizleme çalışması yaparken, yoldan geçen yayalara faaliyetin zarar vermemesi için de önlem aldı.

Öte yandan, Beyşehir ilçe merkezinde çatılarda biriken kar yığınlarının ağırlığına dayanamayan bazı halı sahalar ile bir fabrika binasının çatısı çökerken, bir besihanenin sundurmasının çökmesi sonucu da 5 büyükbaş hayvan telef oldu. Beş katlı Beyşehir Adliyesi binasının çatısındaki kar yığınları da bitişiğindeki ek binasının çatısına düşerek zarar verdi. Yaşanan olayın ardından, adliye binasının çatısında biriken kar ve buz sarkıtlarının temizlenmesine karşı çalışma başlatıldı.

Beyşehir'de bazı halı saha işletmecileri ise tesislerinin kar yığınlarından zarar görmemesi için vinçler aracılığıyla kar temizliği gerçekleştiriyor. İtfaiye ekipleri ise talep gelen okulların çatısındaki kar kütleleri ile sarkıtları kırarak temizliyor.

Ayrıca vatandaşlar da ev ve binalarda oluşan buz sarkıtlarını kendi imkanlarıyla kırarak yürüyen insanlar için tehlike oluşturmaması ve park edilen araçlarının zarar görmemesi için de çaba gösteriyor.

(ARÖ-AH-Y)



05.01.2017 13:55:24 TSI

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