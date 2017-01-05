05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bingöl Belediyesi 841 çifte nikah kıydı

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:53
Bingöl Belediyesi 841 çifte nikah kıydı
Bingöl Belediyesi 841 çifte nikah kıydı

(Fotoğraflı)

Yılmaz Atar
BİNGÖL (İHA) - Bingöl merkezde evlilikler bir önceki yıla oranla yüzde 10,4 arttı. 2015 yılında 760 çifte resmi nikah kıyan Bingöl Belediyesi, 2016 yılında ise 841 çifte resmi nikah kıydı.
Bingöl Belediye Başkanlığı bünyesinde bulunan Evlendirme Memurluğunca 2016 yılı içerisinde 841 çifte resmi nikah kıyıldı. Resmi nikahlar bir önceki yıla oranla yüzde 10,4 artış gösterdi. Bingöl Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2016 yılında nikah kıydıran çiftlerin yoğunluğunu yaşadı. Bu kapsamda Bingöl Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2016 yılı içerisinde 841 çiftin resmi nikahı kıyıldı. Evlendirme Memurluğunca, 2009 yılında 433, 2010 yılında 469, 2011 yılında 505, 2012 yılında 566, 2013 yılında 615, 2014 yılında 703, 2015 yılında 760 çifte nikâh kıyıldı. 2016 yılında nikâhı kıyılan 841 çifte Uluslararası Aile Cüzdanı verilirken, 3 çifte de evlenme izin belgesi verildi.
Vatandaşların nikah işlemlerini yaptırmak üzere müracaat ettiği Bingöl Belediyesi Evlendirme Memurluğunca başvuran çift sayısında 2015 yılına oranla belirli bir artış yaşandı.
(YA-MP-Y)

05.01.2017 13:57:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Bingöl'de fotoğrafçılarda 'kimlik kartı' yoğunluğu
YEREL

BİNGÖL'DE FOTOĞRAFÇILARDA 'KİMLİK KARTI' YOĞUNLUĞU
Bingöl SYDV'den 65 milyon yardım
YEREL

BİNGÖL SYDV'DEN 65 MİLYON YARDIM
Bingöl'deki terör operasyonları
YEREL

BİNGÖL'DEKİ TERÖR OPERASYONLARI
Kar üstünde karpuz keyfi
YEREL

KAR ÜSTÜNDE KARPUZ KEYFİ
Bingöl'de terör suçlamasıyla 273 kişi tutuklandı
YEREL

BİNGÖL'DE TERÖR SUÇLAMASIYLA 273 KİŞİ TUTUKLANDI
Bingöl'de hırsızlık olayları aydınlatıldı
YEREL

BİNGÖL'DE HIRSIZLIK OLAYLARI AYDINLATILDI