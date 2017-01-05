YEREL HABERLER / BATMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor

Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Kış mevsiminin vazgeçilmez tatlarından olan şalgam toprağın altından çıkartılmaya başlandı.

Sonbaharda toprak altında stoklanan ve kışın tüketilen şalgam, yöre yemekleri arasında yerini almaya başladı. Batman'ın Kozluk ilçesinde sonbahar mevsiminde ürün fazlasını çuvallara koyarak toprak altında koruyan Erkan Barlık, 4 ay aradan sonra stokladığı şalgamları toprak altından çıkardı.

Şalgamı haşlayarak, yemek ve salatalarda kullandıklarını belirten Erkan Barlık, şalgamın vazgeçilmez bir tat olduğunu söyledi. Sonbahar mevsiminde ürün fazlasını bozulmaması için çuvallara koyup toprak altında koruduklarını anlatan Barlık, "Kış mevsiminde toprak altındaki şalgamları çıkarıyoruz. Tadı kadar faydası da var. Bunun başında, şeker hastalığı gibi riskli hastalıklara karşı oldukça faydalı sonuçlar veriyor. Kolesterol oranını düzenlediği için kolesterol hastaları için bol miktarda tüketildiğini biliyoruz. Kemik ve kasların daha güçlü olmasına oldukça fayda verici özelliği bulunur ve ayrıca diş ve diş eti sağlığında fayda verici bir sebze olma özelliği var" dedi.

(MŞY-MP-Y)



05.01.2017 14:03:51 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER