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YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
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Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 13:59
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor
Toprak altındaki şalgam çıkarılıyor

(Fotoğraflı)

Mehmet Şükrü Yıldırım
BATMAN (İHA) - Kış mevsiminin vazgeçilmez tatlarından olan şalgam toprağın altından çıkartılmaya başlandı.
Sonbaharda toprak altında stoklanan ve kışın tüketilen şalgam, yöre yemekleri arasında yerini almaya başladı. Batman'ın Kozluk ilçesinde sonbahar mevsiminde ürün fazlasını çuvallara koyarak toprak altında koruyan Erkan Barlık, 4 ay aradan sonra stokladığı şalgamları toprak altından çıkardı.
Şalgamı haşlayarak, yemek ve salatalarda kullandıklarını belirten Erkan Barlık, şalgamın vazgeçilmez bir tat olduğunu söyledi. Sonbahar mevsiminde ürün fazlasını bozulmaması için çuvallara koyup toprak altında koruduklarını anlatan Barlık, "Kış mevsiminde toprak altındaki şalgamları çıkarıyoruz. Tadı kadar faydası da var. Bunun başında, şeker hastalığı gibi riskli hastalıklara karşı oldukça faydalı sonuçlar veriyor. Kolesterol oranını düzenlediği için kolesterol hastaları için bol miktarda tüketildiğini biliyoruz. Kemik ve kasların daha güçlü olmasına oldukça fayda verici özelliği bulunur ve ayrıca diş ve diş eti sağlığında fayda verici bir sebze olma özelliği var" dedi.
(MŞY-MP-Y)

05.01.2017 14:03:51 TSI
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