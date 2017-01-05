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Aydın'da "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" düzenlenecek



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ''Vefakar Gençlik Cefakar Ecdadının İzinde'' programı kapsamında 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenecek olan "Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü" Aydın'da 08 Ocak 2017 Pazar günü saat 10.00'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak.



22 Aralık 1914 - 15 Ocak 1915 tarihleri arasında Enver Paşa komutasındaki birlikler, Sarıkamış'taki Allahuekber Dağları'nda Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken kara kışa yenik düştü. İslam âleminin ümidi, olduklarının bilinciyle cepheye giden, tarihe her daim kahramanlıklarıyla nam salmış Türk askeri için şehitlik mertebesinden başka varacak yer yoktu. Bazı kaynaklara göre 90 bin, bazı kaynaklara göre de 60 bin asker düşmana değil şiddetli soğuk, yetersiz kıyafet ve açlığa yenilmişti. Erzurum'daki 9. Kolordu Komutanlığı ile Sarıkamış'taki subayların Allahuekber Dağları'ndaki sessiz anma törenleri, 2013 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da öncülüğünde başta gençler olmak üzere kamuoyuna mal edildi.



"Kortej Yürüyüşü Düzenlenecek"

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın organizasyonunda 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek 'Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü' ilimizde 8 Ocak 2017 Pazar günü Aydın Beycami'de kılınacak sabah namazı ile başlayarak ardından Aydın İl Müftülüğü tarafından Sarıkamış Şehitleri için dualar edilecektir. Saat 09.30'da Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu önünde okunacak olan Kuran-ı Kerim Tilaveti'nin ardından kortej yürüyüşümüz saat 10.00'da başlayacaktır. Yürüyüşe katılacak olan halkımıza ve gençlerimize bere, atkı ve eldiven dağıtımı gerçekleştirilecektir. Yürüyüş sonrası Aydın Gençlik Merkezinde lokma hayrı yapılacaktır" denildi.



Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış Ruhu'nun Aydın'da canlılığını sürdürmesi ve manevi ikliminin toplumun tüm bireyleri tarafından hissedilmesi için düzenlenecek olan "Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü''ne tüm Aydınlıları ve gençleri davet etti.

(MB-Y)



05.01.2017 14:06:00 TSI

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