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Tunceli'de Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı



(Fotoğraflı)



Ercan Topaç

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 2016 ile 2019 yılları arasında hayata geçirilmesi planlanan 12 projenin içinde yer aldığı Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğü Tunceli Şube Müdürlüğü tarafından kentteki bir otelde düzenlenen çalıştay, Tunceli Vali Yardımcısı Hasan Çiçek başkanlığında Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Şevket Bozdağ, Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, belediye başkanları, kurum amirleri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Çiçek, doğa turizminin geliştirilmesi için Tuncelililere ve sivil toplum örgütlerine büyük görevler düştüğünü belirterek, "Burada milli parklar var, doğal güzellikler var. Bununla ilgili valilik olarak, doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüğü olarak, bölge müdürlükleri, yerel yönetimler ve özel idaremiz ciddi çalışmalar yapıyor. Devletin öncülüğünde yapılan yatırımlar bir yere kadar olur. Bizler, devlet olarak doğa turizmini geliştirecek altyapı yatırımlarını yapacağız. Bu konuda hazırlanmış 12 projenin tutarı 4 milyondan fazla. Bunu il özel idaremiz ve doğa koruma şube müdürlüğü finanse ediyor. Devlet bu yatırımları yaptıktan sonra özel sektör ve sivil topluma büyük görevler düşüyor. Bizler devlet olarak yapacağız daha sonra özel sektör o alanlara girerek, o alanların mevcut durumunu korumak için daha ileriye götürmek için çaba harcamalı. Buraya doğa turizmi için gelenlerin oralara ulaşımı, altyapı hizmetlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin görevi. Sadece korumak için protesto değil bunları bir ekonomik döngüye dönüştürmemiz lazım. Bu doğa turizmi Tunceli'nin yapısını, çevreyi kirletmeyecek şekilde hayata geçirilirse Tunceli'de doğa turizmi ve doğal güzellikler bir ekonomik döngüye dönüşerek Tuncelilileri daha mutlu edecektir" dedi.

Çalıştayı, kentin doğal güzellikleri, tarihi ve turistik anlamda son derece zengin yapısının bugününü ve geleceğini planlamak için düzenlediklerini dile getiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Şevket Bozdağ ise, amaçlarının doğal kaynak değerlerini sürdürebilirlik, katılımcılık ve çevreye duyarlılık ilkeleriyle bağdaştırıp günün şartlarına uyarlamak olduğunu söyledi. Türkiye'nin zenginliklerine de değinen Bozdağ, "Ülkemiz çeşitli uygarlıklardan kalan tarihi ve kültürel mirasın yanında iklimsel çeşitlilik olağanüstü biyolojik çeşitliliğe de sahiptir. 420 civarında kuş türünün barındığı ülkemizde aynı zamanda Avrupa kıtasında bulunan 12 bin bitki türünün 9 bin çeşidi yetişmektedir ve bunlardan yaklaşık 3 bini endemiktir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, slayt eşliğinde tabiat turizmi uygulama eylem planı sunumunu gerçekleştirdi.

Sunumun ardından katılımcılar, hayata geçirilmesi planlanan projeler ile kentin turizm uygulama eylem planına ilişkin görüşlerini dile getirdi.

(ET-MP-Y)



05.01.2017 14:06:27 TSI

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