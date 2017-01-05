YEREL HABERLER / İZMİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TED İzmir Kolejinden Bursa'ya tarihi gezi

TED İzmir Kolejinden Bursa'ya tarihi gezi



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - TED İzmir öğrencileri UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Osmanlı'nın başkentlerinden Bursa'ya tarihi gezide bulunarak, Türk kültür, sanat ve estetik anlayışındaki değişim ve sürekliliğe ilişkin kanıtları yerinde görüp, inceleme fırsatı buldular.

TED İzmir Koleji "'Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu' başlığı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Osmanlı'nın başkentlerinden Bursa'ya tarihi bir gezide bulundu.

Üç gün süren gezinin ilk durağı kardeş okul TED Bursa Koleji oldu. TED Bursa öğrencileri ile derslere katılan İzmirli öğrenciler, ardından Muradiye Külliyesi'ne gitti. Gezi rehberi Murat Yayla ile tarihi keşifler yapan öğrenciler, türbe ve camileri gezdi. Öğrenciler Tophane'den başlayan ve dünya tarihi miras alanları içinde yer alan Orhangazi Külliyesi, Hanlar Bölgesi, Kozahan, Kapalıçarşı, Ulu Camii, Bursa Kent Müzesi, Irgandı Çarşılı Köprüsü, Yeşil Camii ve Türbesi, Emir Sultan Camii, Yıldırım (I. Bayezid) Külliyesi'ni inceleyerek, UNESCO Dünya Tarihi mirası olarak onaylanan Cumalıkızık Köyü'ne gitti.



Değişik deney alanlarında bireysel uygulamalar

Öğrenciler tarihi iç içe yaşadıkları gezinin son gününde ise Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezinde değişik deney alanlarında bireysel uygulamalar yaptı. Burada uygulamalı Altın Çağ: Bilimin Sultanları Sergisi ile Dinazor Sergi alanlarını gezdiler. Ayrıca 9 boyutlu süpernova simülatöründe inanılmaz bir heyecan yaşarken, yaşamlarında ilk kez ipte bisikletle cambazlık deneyimi yaşadılar. Öğrenciler Atatürk'ün müze evinde de pek çok ilginç bilgiyi öğrenme şansı buldu.

(MD-Y)



05.01.2017 14:09:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER