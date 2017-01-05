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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Yunusemre Belediyesi'nin hizmet kalitesi tescillendi

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:06
Yunusemre Belediyesi'nin hizmet kalitesi tescillendi
Yunusemre Belediyesi'nin hizmet kalitesi tescillendi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Yunusemre Belediyesi, Türkiye'de TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesi'ni alan 41. belediye oldu.
Yaklaşık 1 yıldır hizmet kalitesini tescillemek adına çalışmalarda bulunan Yunusemre Belediyesi, TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Belgesini almaya hak kazandı. Türkiye'nin sayılı belediyelerinde olan belge Saruhan Otel'de düzenlenen bir törenle teslim alındı. Törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, TSE Ege Bölge Koordinatörü Atilla Gündüz, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, meclis üyeleri ve çalışmalarda emeği bulunan belediye personelleri katıldı.
Törende konuşan TSE Ege Bölge Koordinatörü Atilla Gündüz, kurum olarak 41. ISO 9001 Kalite Belgesini Yunusemre Belediyesi'ne verdiklerini belirtti. Gündüz konuşmasında, "Bir yıllık süreçten sonra Yunusemre Belediyemiz belgeyi almaya hak kazandı. Sunumda hizmetleri de gördükten sonra bu belgeyi gönül rahatlığyla veriyoruz. Belge çalışmalarımız ülkemizde 27 yıldır devam etmektedir. Bugüne kadar bizden bu belgeyi almaya hak kazanan 41. belediye, Yunusemre Belediyesi. Bu süreçte emeği geçen bütün personele teşekkür ediyoruz" dedi.
Yeni kurulan bir belediye olarak hizmet kalitesinin tescillenmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi ise çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Çerçi, "Yunusemre Belediyesi henüz iki buçuk yıllık bir belediye. Yeni bir belediye olmamıza rağmen bu belgeyi almaya hak kazanan nadir belediyelerden birisiyiz. Ege'de Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden sonra TSE'den bu belgeyi alan ilk belediyeyiz. Bazı standartları da yakalamamız gerekiyor. Bu konuda arkadaşlarımızın gayret göstereceğini biliyorum. Her alanda yüzlerce çalışmayı gerçekleştiren bir ekibimiz var. Arazide çalışırken işin belli standartlarda yapılması lazım. Bunu Türkiye'de yapan bir kurum var. Onların koymuş olduğu kurallar doğrultusunda çalışmalar yapılıyor. Biz de buna çok dikkat ediyoruz" diye konuştu.
Alınan belgenin önemine değinen Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ise, "Yeni kurulmuş bir belediyenin pek çok zorluklarla uğraşırken, iş akımında kaliteye önem vererek, bu çalışmaları yapmış olması takdire değer. Bu belgenin alınması belediyede yürütülen tüm süreçlerin kayıt altına alındığının ve belli bir standart oluştuğunun güvencesi olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımızın her zaman aynı kalitede hizmet alacağının güvencesidir. Yunusemre Belediyemizi kutluyorum. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Konuşmaların ardından TSE ISO 9001 Belgesi, Ege Bölge Koordinatörü Atilla Gündüz tarafından Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teslim edildi. Ardından Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, kalite çalışmalarında emeği geçen personeller adına başkan yardımcıları ve birim müdürlerine Teşekkür Belgesi takdim etti.
(AY-Y)

05.01.2017 14:11:03 TSI
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