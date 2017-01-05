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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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'OneTrabzon' ödülleri dağıtıldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:07
'OneTrabzon' ödülleri dağıtıldı
'OneTrabzon' ödülleri dağıtıldı
- 'OneTrabzon' instagram hesabından 9 ayda 2 bin fotoğraf paylaşıldı

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) tarafından Trabzon'un sosyal medya yoluyla Türkiye ve dünyada daha iyi tanıtılması amacıyla İnstagram'da oluşturulan OneTrabzon hesabından fotoğraf paylaşanlar arasında düzenlenen yarışmada ilk dönem ödülleri dağıtıldı.
Törende konuşan TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, "OneTrabzon, şehrimizi sadece Türkiye'de değil dünyada sosyal medya yoluyla tanıtma amaçlı kurulmuş bir yapı. Trabzon'u çok iyi bilen, fotoğraflayan ve şehrin uluslararası piyasada tanınmasını sağlayan fotoğrafçıların katılımıyla yapılan çalışmanın başlangıcındayız. Amacımız şehrimizi dünyada daha fazla tanıtmak ve daha fazla turist ile yatırımcı çekmek. OneTrabzon çalışması bundan sonra daha hızla yayılarak devam edecek. Geçen 9 aylık sürede 2 binin üzerinde fotoğraf paylaşıldı. Tüm fotoğrafçıları verdikleri katkı nedeniyle kutluyorum. Amacımız bunu daha fazla duyurmak ve şehrimizi daha fazla tanıtmaktır. Gelen fotoğraflar arasında İnstagram üzerinde yapılan puanlamalar ve beğenilerden sonra en fazla beğenilen fotoğrafları yönetim değerlendiriyor. Ayrıca sürekli fotoğraf paylaşanlar da dikkate alınıyor. Değerlendirmeler her üç aylık dönem için yapılmaya devam edecek" dedi.
Konuşmaların ardından 'OneTrabzon' hesabından paylaştıkları fotoğraflar en fazla beğeni alan Faruk Eroğlu, Ali Fatih Akçay ve Ömür Avcı'ya akıllı telefon ödülleri verildi.
(BK-ÖS-Y)

05.01.2017 14:11:27 TSI
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