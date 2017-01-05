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Minik öğrencilere florürlü vernik uygulaması yapıldı



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Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Halk Sağlığı müdürlüğünün desteği ile 60 ayını doldurmuş ana sınıfı , 1. ve 2. sınıf öğrencilerine florürlü vernik uygulamasından sonra diş macunu dağıtıldı.

Elma Şekeri Anaokulu'nda gerçekleşen uygulamaya Niğde Vali Yardımcısı Abdullah Uçgun, Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Niğde İl Halk Sağlığı Müdürü Ertan Değirmencioğlu ve minik öğrenciler katıldı.

Niğde İl Halk Sağlığı Müdürü Ertan Değirmencioğlu, İl genelinde 60 ayını doldurmuş anasınıfı öğrencileri ile ilköğretim 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik florürlü vernik uygulamasını yılda iki kez yapacaklarını söyledi.

Değirmencioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ''Çocuklarımızın ağız ve diş sağlığının korunması ve geliştirilmesi, konunun ehemmiyeti hakkında farkındalığın sağlanması amacıyla her yıl eğitim- öğretim dönemi içerisinde sağlık personellerimizce gerçekleştirilen ağız - diş sağlığı taramaları ve eğitimlerin yanı sıra koruyucu diş hekimliği hizmetlerinin en önemli faktörlerinden birisi olan "Florürlü Vernik" uygulaması 2016 ile 2017 eğitim öğretim yılında 1. uygulama 26.12.2016 ile 23.01.2017 2. uygulama 17.04.2017 ile 18.05.2017 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. İlimizdeki anaokulu öğrencilerine yapılan florürlü vernik uygulamasında amaç, öğretmen ve öğrencilerin dikkatini diş sağlığına çekebilmek, diş yapısını kuvvetlendirmek, çürüğe karşı direncin kazanılmasını sağlamak, çocuklara diş fırçalama alışkanlığını kazandırarak diş minesini güçlendirip mevcut çürüklerin çürüme hızını azaltabilmektir. Yapılan eğitimlerde ağız ve diş sağlığının önemi ve bu konuda doğru tutum ve davranışın oluşturulması hedeflenmektedir.''dedi.

Ağız boşluğunda bulunan bakteriler ve şeker bu dengeyi olumsuz yönde etkilediğine dikkat çeken Müdür Değirmencioğlu, ''Tükürük ve florürün dişlerin sağlam kalmasında olumlu etkisi olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Florürlü diş macunları dünya genelinde etkin şekilde kullanılmaktadır. Uygulamada kullanılacak olan florürlü verniklerin çocuklarımız üzerinde sağlıklarını tehdit edecek yapıda herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Velilerimizin konu hakkında duyarlı olmalarını bekliyoruz.'' diye konuştu.

(MB-YE-AÖ-Y)



05.01.2017 14:12:13 TSI

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