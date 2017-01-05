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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Şahinbey'in dev yatırımı

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:09
Şahinbey'in dev yatırımı
Şahinbey'in dev yatırımı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Sosyal Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Şahinbey Belediyesinin bünyesindeki 86 sosyal tesisten 59 ayrı branşta 2016 yılı içerisinde 59 bin 564 kişi faydalandı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, göreve geldiği günden bu yana Halka Hizmet Hakka Hizmet çizgisiyle yola çıkarak dev yatırımlar yaptı. Göreve geldiği ilk yıllardan bu yana sosyal belediyecilik anlamında önemli yatırımlar yapan Tahmazoğlu göreve geldiğinde 11 olan sosyal tesisi sayısını 86'ya çıkararak 7'den 70'e her yaşta vatandaşa hizmet veriyor. Özellikle eğitime destek kurslarıyla gençlerin eğitim hayatlarına katkı sağlayan tesislerden sadece 2016 yılında 59 bin 564 vatandaş faydalandı.
Aynı anda 30 bin 596 kursiyer faydalanıyor
Sosyal Tesislerle insanların yaşamlarına dokunduklarını söyleyen Tahmazoğlu,"Göreve geldiğimizde 11 olan ve aynı anda 2 bin 300 civarında kursiyerin faydalandığı sosyal tesis sayımızı 86'e çıkardık. Şu anda 30.596 kursiyerimiz aynı anda tesislerimizden faydalanma imkanı bulmaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek, tesislerimizde meslek edindirme, eğitim ve spor alanında yapılan çalışmalara ayrı bir önem verdik" dedi.
Kurslar verip meslek sahibi yapıyoruz
Mehmet Tahmazoğlu, sosyal tesislerde meslek edindirme ve el işleri kursları vererek hanımların aile ekonomisine katkı sağlama imkanı bulduğuna dikkati çekerek, "Meslek edindirme kurslarımız kapsamında; bilgisayarlı muhasebe, hasta kabul, Antep işi, dekoratif ev tekstili, Makine nakışı, Cilt bakımı ve makyaj, Saç bakımı ve Yapımı ile Geleneksel el sanatları kurslarımız bulunmaktadır. Eğitim kurslarımız kapsamında ise, İngilizce, Arapça, Türkçe-Arapça, Anasınıfı, Diksiyon, hızlı okuma, Matematik, Okuma ve yazma, TEOG, YGS-LYS, Kur'an Kursu, etüt ve rehberlik kurslarının yanı sıra Satranç, Bağlama, Gitar, Keman, Kara Kalem-Yağlı Boya Resim, Step-Aerobik-Fitness, Halk Oyunları-Bale kurslarımız bulunmaktadır" şeklinde konuştu.
Semt sakinlerinin ikinci adresi
Sosyal tesis yapımına büyük önem verdiklerini kaydeden Tahmazoğlu, "birçok mahallemizde tesis yapacak yer olmadığı için kamulaştırmalar yaparak, yeni tesisler yaptık. Yaptığımız tesislerimiz semt sakinlerinin ikinci adresi haline geliyor. Bölge halkının talebine göre tesislerimizde kurslar açıyoruz" diye konuştu.
(KU-BRN-Y)

05.01.2017 14:12:49 TSI
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