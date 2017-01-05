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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Afyonkarahisar'da hava durumu

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:10
Afyonkarahisar'da hava durumu
- Kente hafta sonu kar yağışı bekleniyor
- Kentte sıcaklıkların eksi 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürü Alper Akçakaya, kente hafta sonu için kar yağışı uyarısında bulunarak, sıcaklıklarında hızla düşeceğini ifade etti.
Akçaya, kentte bugün başlayan yağmur yağışının aralıklar devam etmesinin beklendiğini ifade ederek, sıcaklıkların ise 8 dereceye kadar yükseldiğini belirtti. Bugün ve yarın hava sıcaklıklarının 8 derece seviyelerinde olacağını kaydeden Alaçam, akşamları ise beklenen en yüksek sıcaklığın ise 2 derece seviyelerinde olduğunu söyledi. Cumartesi gününden itibaren ise kent için kar yağışı uyarısında bulunan Alaçam, "Hafta sonu ilimizde kar yağışı bekleniyor. Yağış Pazartesi sabahına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Kar yağışına bağlı olarak sıcaklıklarda da hissedilir derecelerde düşüş bekleniyor. Geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu hafta sonu da eksi 10 dereceleri görebiliriz. Kar yağışına karşı özellikle sürücülerimizin dikkatli olmalarında fayda var" diye konuştu.
(GC-

05.01.2017 14:13:47 TSI
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