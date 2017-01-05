05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Şirin'den Çıkrıkçı Düğün Salonu'nda inceleme

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:12
Başkan Şirin'den Çıkrıkçı Düğün Salonu'nda inceleme
Başkan Şirin'den Çıkrıkçı Düğün Salonu'nda inceleme

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, çevre düzenlemesinin tamamlandığı Çıkrıkçı Düğün Salonu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.
Çıkrıkçı Mahallesi ziyaretinde Başkan Şirin'e daire müdürleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kutar ve Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz eşlik etti. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alana yapılan kilitli parke taşı döşemesinin mevcut alana düzen getirdiğini ifade eden Başkan Şirin, "Elbette burası mahalle sakinlerimizin cemiyetlerini yaptığı bir mekan olarak hizmet veriyor. Çevresi de yazın tozdan, kışın yağmurdan dolayı sorun oluşturuyordu. Bu sorunları bertaraf ederek çözüme kavuşturmak için de Fen İşleri Müdürlüğümüz'ce önce zemin düzenleme çalışması yaptık. Ardından talebimiz üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince de yaklaşık 2 bin metrekarelik kilitli parke döşeme çalışması yapıldı. Şuanda oldukça kullanışlı bir alan ortama çıkmış bulunuyor. İnşallah burayı daha aktif hale getirecek çalışmalar içerisinde olacağız. Çıkrıkçılı vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz, da vatandaşların özel günlerine ev sahipliği yapan salonda yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, taleplerini yerine getiren Belediye Başkanı Turgay Şirin'e ve parke taşı desteği veren Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
Çıkrıkçı Düğün Salonu ziyaretinin ardından Çıkrıkçı Mahalle sakinlerinden Kerim Kaya'nın işletmecisi olduğu kahvehanesinde çay ikramına iştirak eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, tamamlanan, yapımı süren ve yapılması planlanan hizmetler hakkında vatandaşlara bilgi verdi.
(AY-Y)

05.01.2017 14:15:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yunusemre Belediyesi'nin hizmet kalitesi tescillendi
YEREL

YUNUSEMRE BELEDİYESİ'NİN HİZMET KALİTESİ TESCİLLENDİ
Alaşehir Belediyesi'nden buzlanma çalışması
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BUZLANMA ÇALIŞMASI
Salihli Devlet Hastanesi, cilt kanseri hastalarına umut oldu
YEREL

SALİHLİ DEVLET HASTANESİ, CİLT KANSERİ HASTALARINA UMUT OLDU
Belediyeden arı üreticilerine denetim
YEREL

BELEDİYEDEN ARI ÜRETİCİLERİNE DENETİM
Atatürk Caddesi prestijine kavuşuyor
YEREL

ATATÜRK CADDESİ PRESTİJİNE KAVUŞUYOR
Hayvanseverlerden Başkan Karaçoban'a teşekkür ziyareti
YEREL

HAYVANSEVERLERDEN BAŞKAN KARAÇOBAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Başkan Karaçoban'dan bayan voleybol takımına ziyaret
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN'DAN BAYAN VOLEYBOL TAKIMINA ZİYARET
CHP'den Kaymakam Özcan'a ziyaret
YEREL

CHP'DEN KAYMAKAM ÖZCAN'A ZİYARET
Çarpan'dan İlçe SGK Müdürü Doğan'a ziyaret
YEREL

ÇARPAN'DAN İLÇE SGK MÜDÜRÜ DOĞAN'A ZİYARET
Salihli Emniyetinin araç filosu güçlendi
YEREL

SALİHLİ EMNİYETİNİN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENDİ
Salihli MYO, ilkokula kütüphane kazandırdı
YEREL

SALİHLİ MYO, İLKOKULA KÜTÜPHANE KAZANDIRDI
Soma TSO'dan bir yenilik daha
YEREL

SOMA TSO'DAN BİR YENİLİK DAHA
Kula'dan TEOG sınavında birinci çıktı
YEREL

KULA'DAN TEOG SINAVINDA BİRİNCİ ÇIKTI
AK Parti İlçe teşkilatından Kaymakam Özcan'a ziyaret
YEREL

AK PARTİ İLÇE TEŞKİLATINDAN KAYMAKAM ÖZCAN'A ZİYARET
Kula'da yeni kimlik başvuruları başladı
YEREL

KULA'DA YENİ KİMLİK BAŞVURULARI BAŞLADI
Soma'dan Halep'e 26 ton gıda ve giyim yardımı
YEREL

SOMA'DAN HALEP'E 26 TON GIDA VE GİYİM YARDIMI
Manisa merkezli FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MANİSA MERKEZLİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Saruhanlı'daki mülteciler yardım eli bekliyor
YEREL

SARUHANLI'DAKİ MÜLTECİLER YARDIM ELİ BEKLİYOR
MASKİ'den Salihli'ye yağmur suyu hamlesi
YEREL

MASKİ'DEN SALİHLİ'YE YAĞMUR SUYU HAMLESİ
Bu okul diğerlerinden farklı
YEREL

BU OKUL DİĞERLERİNDEN FARKLI
Halep'e yardımlar çığ gibi büyüyor
YEREL

HALEP'E YARDIMLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR
MAGİAD, Başkan Çelik'le buluştu
YEREL

MAGİAD, BAŞKAN ÇELİK'LE BULUŞTU
Yağmur suyu Akhisar'da da sorun olmaktan çıkacak
YEREL

YAĞMUR SUYU AKHİSAR'DA DA SORUN OLMAKTAN ÇIKACAK
Başkan Şirin 4 mahallenin köprü Sorununu yerinde inceledi
YEREL

BAŞKAN ŞİRİN 4 MAHALLENİN KÖPRÜ SORUNUNU YERİNDE İNCELEDİ