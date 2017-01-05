05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Meram'da 2016 yılında 2 bin 658 nikah kıyıldı

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:12
Meram'da 2016 yılında 2 bin 658 nikah kıyıldı
Meram'da 2016 yılında 2 bin 658 nikah kıyıldı

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2016 yılında 115'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 658 çiftin nikahı kıyıldı.
Meram ilçesinde 2016 yılı, nikah işlemlerinin yoğun olduğu bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl evlenmek için başvuru yapan 2 bin 824 çiftin müracaatları kabul edilirken sağlık raporu için aile hekimlerine yönlendirildi. Evlenmelerinde sakınca görülmeyen 2 bin 658 çiftin ise nikahları kıyıldı.
Önceki yıla göre evlenme başvuru sayısında artış görülürken, 56'sı Suriye, 18'i Fas, 6'sı Irak, 5'i Almanya, 5'i Azerbaycan olmak üzere; Avusturya, Özbekistan, Rusya, Afganistan, Bulgaristan, Etiyopya, Kazakistan, Kırgızistan, Ukrayna, Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ülkelerin vatandaşı olan toplam 115 yabancı uyruklu kişi de mutluluğa ilk adımlarını Meram'da attı. Meram ilçesinde ikamet eden fakat nikah törenlerini başka il veya ilçelerde yapmak isteyen 38 çifte ise "Evlenme İzin Belgesi" düzenlendi.
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, zaman zaman nikah merasimlerine katılarak çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.
(AH-Y)

05.01.2017 14:16:44 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME 3 - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME 3 - KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
Beyşehir'de çatılardaki buz ve kütlelerine karşı anonslu uyarı
YEREL

BEYŞEHİR'DE ÇATILARDAKİ BUZ VE KÜTLELERİNE KARŞI ANONSLU UYARI
Seydişehir dünyaya açılıyor
YEREL

SEYDİŞEHİR DÜNYAYA AÇILIYOR
GÜNCELLEME 2 - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME 2 - KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
&quot;Arabaşı&quot; Geleneği KOMEK'te yaşatılıyor
YEREL

"ARABAŞI" GELENEĞİ KOMEK'TE YAŞATILIYOR
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
GÜNCELLEME - Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

GÜNCELLEME - KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
Prof. Dr.Aydın: &quot;Bir metre kar bir yıllık ihtiyacı karşılayabilir&quot;
YEREL

PROF. DR.AYDIN: "BİR METRE KAR BİR YILLIK İHTİYACI KARŞILAYABİLİR"
Arkadaşının açtığı rastgele ateş sonucu öldü
YEREL

ARKADAŞININ AÇTIĞI RASTGELE ATEŞ SONUCU ÖLDÜ
Konya'da pazar yeri çatısı çöktü
YEREL

KONYA'DA PAZAR YERİ ÇATISI ÇÖKTÜ
Tarihi türbelerin ihyası protokolü imzalandı
YEREL

TARİHİ TÜRBELERİN İHYASI PROTOKOLÜ İMZALANDI
Beyşehir'de karla mücadele filosuna takviye
YEREL

BEYŞEHİR'DE KARLA MÜCADELE FİLOSUNA TAKVİYE
Kar suları Akgöl'ü canlandıracak
YEREL

KAR SULARI AKGÖL'Ü CANLANDIRACAK
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Konya'da
YEREL

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ KENAN SOFUOĞLU, KONYA'DA
Konya'dan Haleplilere yardım
YEREL

KONYA'DAN HALEPLİLERE YARDIM
Ereğli Belediyesi, 2017 yılının ilk meclis toplantısı yaptı
YEREL

EREĞLİ BELEDİYESİ, 2017 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPTI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Akşehir'de kar temizleme çalışmaları sürüyor
YEREL

AKŞEHİR'DE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Milli motosikletçi Sofuoğlu, Konya'da
YEREL

MİLLİ MOTOSİKLETÇİ SOFUOĞLU, KONYA'DA
Sosyal belediyecilikte örnek şehir Konya
YEREL

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖRNEK ŞEHİR KONYA
Meram'da örnek sosyal belediyecilik
YEREL

MERAM'DA ÖRNEK SOSYAL BELEDİYECİLİK
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON