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İnönü Belediyesi'nden 1. İnönü Savaşı'nın 96. yıl dönümü etkinlikleri



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir İnönü İlçe Belediyesi, 1. İnönü Savaşı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

6 Ocak Cuma günü ilçedeki tüm camilerde İnönü Savaşları ve şehitler için okunacak mevlidin ardından İnönü Belediyesi Salonu'nda yemek ikramı yapılacak. Günün son etkinliği saat 15.00'te İnönü Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilecek "1. İnönü Savaşı" konulu konferans olacak. Konferans, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Araştırma Görevlisi Sertaç Demir tarafından verilecek.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, 1. İnönü Savaşı'nın 96. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada "Ülkemizin üzerinde oynanan oyunların hakkından gelebilmek için tarihte yaşadığımız zaferleri de, ihanetleri de asla unutmamamız gerekiyor. İnönü Savaşlarının, Kurtuluş Savaşımızın üzerinden neredeyse 100 yıl geçti, ama ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar bitmedi. Bu, Türk milletinin büyüklüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü gösteriyor. Eminim ki, ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı günler de geçecek ve yine her zamanki gibi 80 milyonluk Türk milleti olarak huzurlu günlere kavuşacağız. İnönü Savaşı'nın 96. yıl dönümünde, bu kutsal toprakları bizlere vatan olarak emanet eden şehitlerimizi ve Hak'kın rahmetine kavuşan gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

(YA-MET-Y)



05.01.2017 14:17:52 TSI

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