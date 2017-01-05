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Düzce Ot Festivaline Hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Geleneksel hale getirilen 'Düzce Otları Tyche Bereket Şenliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek.

Düzce Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından organize edilen Düzce Otları Festivali için hazırlıklara başlandı.

Düzce Belediyesi Encümen salonunda Başkan yardımcısı Ali Güney Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda "Düzce Otları Tyche Bereket Şenliği"nin 2017 yılı programı üzerinde çalışıldı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ulviye Dikmen, Ot festivalinde Düzce'de yetişen, yenilebilir otlar ve yöresel yemeklerin sunumunun yapılacağını belirtti. Dikmen bu konuda şu bilgileri verdi "Geleneksel hale getirdiğimiz şenlikte Düzce'nin her bölgesinde, kendi gelenek, göreneklerini ve kendi yaşamını bir festival haline getirmek, gelecek kuşaklara kültürel yapıyı taşımak amacındayız. Düzce'de yaşayan herkesi bu festivalin bir parçası olmaya davet ediyorum" dedi. Dikmen Düzce'ye özgü ot yemeklerini, yiyecekleri, el sanatlarını tanıtmayı, bölgedeki turizm faaliyetlerini ve ekonomiyi hareketlendirmenin amaçlandığı festival için Düzceli vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti.

(TT-AY)



05.01.2017 14:19:00 TSI

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