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Sarıveliler belediyesinin karla mücadelesi devam ediyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'ın Sarıveliler İlçe Belediyesinin karla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Sarıveliler belediyesi ekipleri, kar kalınlığı 1.5 metreyi bulan ilçe merkezinde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağdur olmamaları için kar temizleme çalışmasını sürdürüyor. Ekipler, karla mücadelede öncelikli olarak önem arz eden kamu-kurum ve kuruluşların yol güzergahlarını ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeleri ve sokakları temizlerken, kar yığınlarını da kamyonlarla ilçe dışına taşıyor. Karla mücadele çalışmalarının belediyeye büyük bir külfet getirdiğini ve mücadelenin oldukça zor olduğunu belirten Belediye Başkanı Hayri Samur, her şeye rağmen çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü söyledi.

(MD-AH-Y)



05.01.2017 14:26:06 TSI

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