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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Milas'taki kuş katliamı sanatçıyı isyan ettirdi

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:25
Milas'taki kuş katliamı sanatçıyı isyan ettirdi
Milas'taki kuş katliamı sanatçıyı isyan ettirdi

(Fotoğraflı)

Çağrı Purma
MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde yaşayan heykeltıraş Namık Kemal Arıkan, Tuzla sulak alanında tanık olduğu kuş katliamlarına tepki olarak katliam duruncaya ya da durduruluncaya kadar eser üretmeyeceğini açıkladı.
Emekli olduktan sonra, Milas'a yerleşerek yüksek kabartma tekniği ile rölyefler yapmaya başlayan Heykeltıraş sanatçısı, Emekli Subay Namık Kemal Arıkan kısa süre önce Tuzla sulak alanında tanık olduğu kuş katliamları ile ilgili olarak 'imza kampanyası' başlatmıştı.
Yaşanan kuş katliamları nedeniyle bundan sonra eser üretemeyeceğini ve çalışmalarını durdurduğunu açıklayan Heykeltıraş Arıkan yaklaşık 20 yıldır Boğaziçi, Bargilya, Tuzla sulak alanı bölgesinde oturduğunu belirterek, "Burayı çok seviyorum çok beğeniyorum. Ne üzücü ki, buraya dünyanın her bölgesinden gelen Flamingolar, Allıturnalar, Pelikanlar, Yalıçapkınları ve Yaban Ördekleri avcılarca katlediliyor. Bu bölgede yaşayan biz sanatçılar, gözümüzün önünde bu katliam ve silah sesleri içerisinde kulaklarımızda çığlıklar varken, yıllardır üretmeye gayret ettiğimiz Milas'ı tanıtan eserlerimizi üretmemiz mümkün değildir. Bu sulak alanda katliam durana kadar, burası av yasağı kapsamına alınana kadar bu tür çalışmalarımı durdurdum. Bu misafir göçmen kuşlar katledilirken, bizim burayı tanıtan eserler üretmemiz mümkün değil. Milaslıların, burayı korumaları, burayı sevmeleri, bizleri desteklemelerini umut ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.
(ÇP-MB-Y)

05.01.2017 14:30:09 TSI
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