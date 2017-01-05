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MAGİAD'tan Vali Güvençer'e ziyaret



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MANİSA (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanlığına seçilen Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri Vali Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret etti.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i makamında ziyaret eden MAGİAD Başkanı Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Güvençer'den destek istedi. Ziyaret sırasında MAGİAD'ın kuruluşundan bugüne geçen süreçle ilgili bilgilendirmede bulunan Ömer Geriter, "Manisalı gençler olarak, Manisamızın yararına olacak her türlü çalışmanın içinde olmak fikir yürütmek ve aktif olarak görev almak gibi bir hedefimiz var. Değişen dünyada gençlerin katkısının öneminin arttığına inanıyoruz. Manisa da bulunan büyüklerimizin nasihatlerini her fırsatta içselleştirmemizin başarılarımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz bu konuda sizden de destek istiyoruz. Devlet tecrübesi bakımından bizim için çok önemli bir konumdasınız zaman zaman sizleri ziyaret ederek projelerimiz ile ilgili görüşlerinizi almak bizlere onur verecektir" dedi.

Teknoloji çağının yaşandığı günümüzde gençlerin kalkınmadaki misyonlarının doruk noktaya ulaştığını belirten Vali Güvençer, "Şüphesiz dünya çok hızlı bir değişim ve dönüşüm içerinde bu hıza yetişebilmemizin anahtarı aslında gençlerimizde bu nedenle sizlerin çalışmalarını çok önemsiyorum ancak doğru analizlerle maksimum fayda sağlaya bilmek için doğru hamlelerde bulunulması şart diye düşünüyorum. Bizlerden ne zaman destek isterseniz imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya hazırız" diye konuştu.

(AY-Y)



05.01.2017 14:30:14 TSI

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