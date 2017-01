YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrencilere 'hayvan sevgisi' semineri

- Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu:

- "Biz nasıl can taşıyorsak, hayvanlar da bir can taşıyor"

- "Hayvanlar bize emanet. Elinizden geldiği ve imkanlarınız olduğu halde diğer canlılara neden merhamet göstermediğimiz bize sorulacak"



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, hayvanların da sevgiye ve merhamete ihtiyacı olduğunu belirterek, "Biz nasıl can taşıyorsak, hayvanlar da bir can taşıyor" dedi.

Ordu Kimsesiz Hayvanları Yaşatma Doğal Ortamlarını Sağlama ve Koruma Derneği(ORKİNOS) tarafından hayvan sevgisi eğitim semineri düzenlendi. Güzelordu Meliha-Lütfü Türkmen İlkokulunda çocuklara yönelik düzenlenen programa Vali İrfan Balkanlıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Şaban Karataş, Meliha-Lütfü Türkmen İlkokulu Müdürü Hasan Tomakin, ORKİNOS Başkanı Aziz İşbakan, dernek üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerde bir konuşma yapan Vali İrfan Balkanlıoğlu, "Biz nasıl can taşıyorsak, hayvanlar da bir can taşıyor. Biz nasıl acı hissediyorsak, hayvanlar da acı hissediyor. Bütün kediler, köpekler, inekler, hayvanların hepsi kendisine sopayla vurulduğu, taş atıldığı zaman canı yanıyor ve acı çekiyor. Bir yere düştüğünüzde, bir yerinize taş geldiğinde nasıl bir acı hissediyorsanız, hayvanlar da aynı acıyı hissediyor. Siz kendinize yapılmasını istemediğiniz bir muameleyi başka canlılara yapmak ister misiniz? Dünyayı paylaştığımız bu sevimli canlılara bizim de merhametli davranmamız, onların da can taşıdığını, yemek ihtiyacı, su ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekir" diye konuştu.



"Hayvanlara merhametimizin hesabını vereceğiz"

Öğrencilere sokakta gördükleri hayvanlara sevgiyle bakmalarını, taş atmak, işkence yapmak gibi hoş olmayan davranışlardan kaçınmalarını isteyen Vali Balkanlıoğlu, "Her tarafa kar yağıyor. Bazen kar kalınlığı 1-2 metre oluyor. Acaba dağlarda yaşayan tavşanlar, kuşlar geyikler ne yiyor suyu nereden buluyor bunları hiç düşünüyor musunuz? Bu hayvanlar bize emanet. Bizler akıl sahibi ve bu dünyanın bize emanet edildiği en üstün canlılarız. 'Elinizden geldiği halde, imkanlarınız olduğu halde diğer canlılara neden merhamet göstermediniz' diye bizlere sorulacak" şeklinde konuştu.

Vali İrfan Balkanlıoğlu, hayvanların da sevgiye ve merhamete ihtiyaç duyduklarını belirterek, öğrencilerden çevrelerinde hayvanlara zarar verenlere uyarıda bulunmalarını istedi.

Programda, destek ve katkılarından dolayı Vali İrfan Balkanlıoğlu'na, ORKİNOS Başkanı Aziz İşbakan tarafından bir plaket takdim edildi. Eğitim seminerinde ORKİNOS tarafından öğrencilere derneğin amacı ve faaliyetleri hakkında bilgiler de verildi.

05.01.2017 14:32:58 TSI

