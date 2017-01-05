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Gebze kaykay pisti gençleri bekliyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediyesi, gençlerin spor yapması amacıyla Yenikent mahallesinde Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'na kaykay pisti inşa etti.

Yenikent mahallesinde bulunan Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Parkı'na Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatları doğrultusunda gençlerin kaykay yapabilecekleri "Skate Park" inşa edildi. 6 bin metrekare üzerine inşa edilen park iki etaptan oluşuyor. Parkın birinci etabı daha çok çocuklara yönelik tasarlanırken, ikinci etap ise gençlerin spor aktivitelerini daha sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri ve güvenli spor yapabilmeleri için uygun hale getirildi.

Avrupa standartlarında inşa edilen skate parkta gençler kaykay sporlarını artık daha profesyonel ve güvenli yapabilecek. Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yapımı tamamlanan parkta ayrıca gençlerin voleybol ve basketbol oynayabilecekleri bir alanda oluşturuldu.

(GY-Y)



05.01.2017 14:34:02 TSI

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