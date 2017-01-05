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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Otlukkapılı öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadılar

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:35
Otlukkapılı öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadılar
Otlukkapılı öğrenciler unutamayacakları bir gün yaşadılar

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu öncülüğündeki bir grup genç işadamı 50 öğrenciye unutamayacakları bir gün yaşattı. Öğrenciler, yemek yedi, sinemaya gitti, Palandöken'de kızakla kaydı, tarihi eserleri gezdi. Öğrenciler ayrıca kışlık botlarını yine Başkan Sertoğlu'nun elinden aldılar.
Pasinler'in Otlukkapı köyü ilçenin eğitimde önemli başarılar elde eden bir mahallesi. Geçtiğimiz günlerde Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nun daveti üzerine bu köye giden Erzurumlu bir grup genç işadamı, gördükleri ilgi karşısında kayıtsız kalmadılar. Köyde bulunan 50 öğrenciyi Erzurum'a davet eden işadamları, onlara unutamayacakları çok güzel bir gün yaşattılar. Kışlık botlarını köyde Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nun elinden alan öğrenciler, daha sonra otobüsle Erzurum'a geldiler. İlk olarak Palandöken'de Sway otelin misafiri olarak kızakla kayan ve kayak yapan öğrenciler, daha sonra öğlen yemeği yediler. Bazı tarihi eserleri gezen öğrenciler, ilk kez sinemaya gitti günlerini doyasıya geçirdiler. Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Başkan Yardımcısı Birol Çelik, öğretmenleri ve köy muhtarı Mehmet Ekinci'nin eşlik ettiği gezi sabahtan akşama kadar dolu dolu geçti.
Bir sosyal sorumluluk projesi olarak yürüttükleri organizasyonun başarılı geçtiğini söyleyen Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, öğrencileri mutlu görmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Sertoğlu," Otlukkapı sonradan mahalle olan bir köyümüzdür. TEOG sınavlarında başarı gösteriyorlar. Erzurumlu bir grup işadamı kardeşimiz bu mahallemizi çok sevdi. Onlarda bu mahallemizin çocuklarının başarısına kayıtsız kalmadılar. Bir günlerini onlara ayırarak, onların mutlu olmalarını tercih ettiler. Bu tür organizasyonların her kesime örnek olmasını istiyoruz. Genç işadamları Ali Şenpolat, Etem Tanrıver, Fatih Yılmaz, Mutlu Özakalın, Ömer Madırlı, Ömer Akça, Yaşar Tanhaş'a desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.
Otlukkapı mahalle muhtarı Mehmet Ekinci ise, 50 öğrencisi bulunan okullarının başarılı bir eğitim dönemi geçirdiğini söyledi. Muhtar Ekinci, "Çocuklarımız çok güzel bir gün yaşadı. İlk kez Palandöken'e çıktılar. Kayak yapmaya, kızakla kaymaya çalıştılar. Sinemada çok güzel bir film seyrettiler. Bugün, çocukların ölünceye kadar anılarında yaşatacakları bir gündür. Başta Belediye Başkanımız Ünsal Sertoğlu olmak üzere, genç işadamlarımıza teşekkür ederim"diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

05.01.2017 14:39:08 TSI
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