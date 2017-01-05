05 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Zonguldak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından protokol imzalandı

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:38
Zonguldak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından protokol imzalandı
Zonguldak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından protokol imzalandı

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezası verilen hükümlülerin gönüllü olmak koşuluyla kamuda ücretsiz olarak çalıştırılmasına yönelik protokol imzalandı.
Zonguldak Valiliği ile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında yapılan protokol ile denetim altındaki hükümlülerin kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalıştırılması protokolü imza altına alındı. Türk Ceza Kanunu ilgili maddeleri gereğince kamuya yararlı bir işte çalıştırılma cezası verilen hükümlülerin gönüllü olmak koşuluyla kamuda ücretsiz olarak çalıştırılmasına yönelik protokol imzalandı.
Protokol hakkında bilgi veren Zonguldak Valisi Ali Kaban, "Denetimli serbestlik sistemi içerisinde önemli bir infaz yöntemi olan ve uygulama kapsamında gün geçtikçe artan kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü; topluma verilen zararın kamu hizmetinde çalışarak geri ödemesi ve bu şekilde kamu düzeni sağlanmasını esas alan bir yükümlülüktür. Kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü aynı zamanda kamuya, toplum içinde gerçekleşmiş olan suçun önlenmesi ve suçlunun ıslahı içinde sorumluluklar vermektedir. Pek çok faaliyetin gerçekleştiği bu infaz türünde, 2016 yılında Zonguldak genelinde bin 337 yükümlü, toplam 422 bin 716 saat çalışarak, kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamada büyük yararlar sağlamıştır. Zonguldak Valiliğimizle imzalanacak olan protokol kapsamında 2017 yılında da denetim altındaki yükümlülerin kamu kurumlarında ücretsiz olarak çalışmaları tesis edilecektir "dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ali Kaban ile Cumhuriyet Başsavcısı Hüsnü Hakan Yağız tarafından protokol imzalandı.
(SÖ-SÖ-Y)

05.01.2017 14:41:50 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

EROĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
GMİS Yönetim Kurulu &quot;Hakkı Arslan'ı Unutmayacağız&quot;
YEREL

GMİS YÖNETİM KURULU "HAKKI ARSLAN'I UNUTMAYACAĞIZ"
Zonguldak'ta devrilen kamyonun sürücüsü öldü
YEREL

ZONGULDAK'TA DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
Karaduman, belediye meclis toplantısını değerlendirdi
YEREL

KARADUMAN, BELEDİYE MECLİS TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Zonguldak'ta üzerinde uyuşturucu yakalanan kişi tutuklandı
YEREL

ZONGULDAK'TA ÜZERİNDE UYUŞTURUCU YAKALANAN KİŞİ TUTUKLANDI
Zonguldak'taki cinayet
YEREL

ZONGULDAK'TAKİ CİNAYET

Zonguldak'ta 2.5 milyon fidan toprakla buluşuyor
YEREL

ZONGULDAK'TA 2.5 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞUYOR
Kdz. Ereğli'de Halep'e yardım için son 3 gün
YEREL

KDZ. EREĞLİ'DE HALEP'E YARDIM İÇİN SON 3 GÜN
Gülüç Belediyesi'nde örnek birliktelik
YEREL

GÜLÜÇ BELEDİYESİ'NDE ÖRNEK BİRLİKTELİK
Şen, Gebeş'i ziyaret etti
YEREL

ŞEN, GEBEŞ'İ ZİYARET ETTİ
Uysal &quot;Şehitlerimizi isimleriyle yaşatacağız&quot;
YEREL

UYSAL "ŞEHİTLERİMİZİ İSİMLERİYLE YAŞATACAĞIZ"
Çocuklar için Felsefe Atölyesi başarıyla tamamlandı
YEREL

ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE ATÖLYESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI
Soğuk hava kan stoklarını etkiledi
YEREL

SOĞUK HAVA KAN STOKLARINI ETKİLEDİ
Yeni yılda tüm sürprizler 67 Burda AVM'de
YEREL

YENİ YILDA TÜM SÜRPRİZLER 67 BURDA AVM'DE