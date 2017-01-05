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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Belediye destek verdi üretim arttı

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:36
Belediye destek verdi üretim arttı
Belediye destek verdi üretim arttı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Köprübaşı'ndaki çilek üreticilerine yaptığı destek meyvelerini vermeye başladı.
Manisalıların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın sağlanması için de üreticileri destekliyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca yürütülen çalışmalar kapsamında Köprübaşı'nda 28 çilek üreticisine yüksel plastik tünel desteğinde bulundu. Üreticilere yapılan destek de ilk meyvelerini vermeye başladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, üreticilere destekler vermeye devam edeceklerini dile getiren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Bircan Gençoğlu, "Proje kapsamında Büyükşehir Belediyemizce Köprübaşı'nda 28 üreticiye kişi başına bir dekar olmak üzere yüksek plastik tünel kurulmasında galvanizli boru, boru bükme işi, gergi teli, örtü naylonu, klips, sabitleme çubuğu desteklerinde bulunduk. Bu projeyle çilek üretim sahaları örtü altına alınarak üreticilerimizin yağış ve don olaylarından maruz kaldıkları ürün ve kalite kaybının önüne geçildi. Ayrıca hasat süresi de ciddi oranda arttı" dedi.
Çilek üreticisi Halil Kahraman da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e tarıma sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ederek, çiftçilerin yüksek plastik tünel sera desteği ile birlikte kış aylarında da çilek hasadı yapabildiğini ve bu sayede gelir elde edebildiklerini belirtti.
(AY-Y)

05.01.2017 14:36:40 TSI
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