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Gevaşlı öğrencilere uzanan masum el

- Masum Eli Derneği, öğrencilere yardım elini uzattı



(Fotoğraflı)



Yusuf İdiz

VAN (İHA) - Merkezi İstanbul Ümraniye'de olan Masum Eli Derneği Van'ın Gevaş Atatürk İmam Hatip Ortaokul'u öğrencilerine kırtasiye, oyuncak ve bot yardımında bulundu.

Ülkenin birçok ilindeki okullara yardım elini uzatan Masum Eli Derneği, bu kez de Gevaş'taki öğrencileri sevindirdi. Masum Eli Derneği Başkanı Aysel Armağan ve beraberindekiler ilçeye gelerek beraberinde getirdikleri yarım paketlerini dağıttılar. Dağıtım törenine İlçe Kaymakamı İshak Çınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Arvas, şube müdürleri Sait Çalımlı, Hurşit Turbil ile Ethem Bektaş ve okul idarecileri katıldı. Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, yapılan bu anlamlı yardımdan dolayı Masum Eli Derneği Başkanı Aysel Armağan ve ekibine teşekkür etti.

Masum Eli Derneği Başkanı Aysel Armağan da, ülke genelindeki köy okullarına yapılan yardımların dışında Afrika ülkelerine de çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi. Armağan, "Biz 2 yıllık bir derneğiz. Derneğin çalışmalarını sosyal medyadan paylaşıyor ve yine oradan da bize destek geliyor. Köy okullarına yardım yapmanın yanı sıra 8 Afrika ülkesine de yardımlarımız oldu. Şu an Gazze'de bir okul yaptırma çalışmalarımız var. Yine Suriye'den gelenlere verilmek için başlattığımız soba kampanyamız devam etmektedir. Buraya da okulda görevli Mehtap öğretmenimiz vesilesi ile gelmiş bulunmaktayız. Buradaki öğrencilerimize kırtasiye, oyuncak ve bot getirdik. Bu çalışmamızda bizi onurlandıran sayın Kaymakamımıza, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine teşekkür ederiz. Biz gerçekten böyle bir ilgi beklemiyorduk" dedi.

Öğrencilere dağıtılan yardı paketlerinin ardından tören sona erdi.

(Yİ-ŞAK-Y)



05.01.2017 14:40:52 TSI

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