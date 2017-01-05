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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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BTM rekora hazırlanıyor

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:40
BTM rekora hazırlanıyor
BTM rekora hazırlanıyor
- 'THY 6. Bursa Bilim Şenliği' bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - 'THY 6. Bursa Bilim Şenliği' bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Şenlik kapsamında yapılacak atölye çalışmalarında dünya rekoru hedefleniyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin (BTM) ev sahipliğinde bu yıl 4-7 Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan 'THY 6. Bursa Bilim Şenliği', kendi alanında yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Ana konsepti 'Enerji Verimliliği' olarak belirlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinliklerinden biri olan şenliğe ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, 3 bin kişi ile aynı anda yapılacak atölye çalışmaları ile dünya rekorunun kırılması hedefleniyor.
Elektronik, robotik, mekanik, gastronomi, havacılık, uzay, akıl oyunları, kimya, biyoloji ve fizik gibi bilimin alt disiplinlerindeki konu başlıklarının uygulamalarının yer alacağı atölye çalışmalarındaki rekor denemesi için, şenliğin ev sahipliğini gerçekleştiren BTM tarafından 'Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruda bulunuldu.
Bu alandaki dünya rekoru, 2 bin 900 kişinin aynı anda atölye çalışması yaptığı Avustralya'da gerçekleştirilen bir bilimsel etkinliğe ait... Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Bursa Bilim Şenliği kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları ise yabancı kuruluşların da yakın takibinde
Bilime meraklı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören atölye çalışmalarına birçok ülkeden çok sayıda kuruluş katılım sağlamıştı. Geçtiğimiz yıl 55 çadırda 97 farklı atölye çalışmasına, kayıtlı 72 bin 882 kişi katılım gösterirken bu yıl bu sayının ikiye katlanması bekleniyor. Şenlikteki atölye çadırı sayısının da bu yıl 75 olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.
Firmalar ile kişiler arasında bilimsel diyalogun en iyi etkileşim sağladığı atölye çalışmalarına, kişilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm özel sektör firmaları katılabiliyor. 'THY 6. Bursa Bilim Şenliği'ne katkı sunmak ve şenlik boyunca dört gün sürecek atölye çalışmalarına katılım sağlamak isteyen kişi ve kuruluşlar, son başvuru tarihi olan 1 Şubat Çarşamba tarihine kadar http://bursabilimsenligi.org/atolye-calismalari/ adresinden kayıt yaptırabilirler.
(MŞ)

05.01.2017 14:45:21 TSI
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