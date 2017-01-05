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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Vali Tuna'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı toplu açılış törenine davet

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:41
Vali Tuna'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı toplu açılış törenine davet
Vali Tuna'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı toplu açılış törenine davet

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, toplu açılış törenine katılmak üzere Şanlıurfa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine tüm Şanlıurfalıları davet etti.
6 Ocak Cuma günü Şanlıurfa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayata geçirilen ve yapımında sona gelinen birçok yatırımın toplu açılışını gerçekleştirecek. Şanlıurfalıların her zaman Cumhurbaşkanının yanında durduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna ise, tüm Şanlıurfa halkının 6 Ocak Cuma günü saat 14.30'da Rabia/Topçu Meydanını dolduracağına inandığını kaydetti. Vali Tuna devamında, "Her zaman coşkuyla Cumhurbaşkanını karşılayarak bağrına basan Şanlıurfalıların yine aynı coşkuyla meydanları dolduracağına inanıyorum. Ben bir kez daha tüm Şanlıurfa halkını Cuma günü saat 14.30'da Rabia/Topçu Meydanında düzenlenecek olan toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik etmeye davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyareti için hazırlıklar devam ederken, programda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'le birlikte Şanlıurfa Milletvekilleri de yer alacak.
(BB-SDY)

05.01.2017 14:43:29 TSI
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