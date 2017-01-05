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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Çukurova'da giysi toplama projesine destek

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:48
Çukurova'da giysi toplama projesine destek
Çukurova'da giysi toplama projesine destek

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, halkın kullanmadığı ve kullanılabilir durumdaki kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine dağıtmak için başlattıkları 'Giysi Toplama Projesi'ne halkın yoğun destek verdiğini söyledi.
Çetin, yaptığı açıklamada, hayata geçirdikleri Giysi Toplama Projesi ile vatandaşların kullanmadığı giysileri, ilçede yerleştirilen 300 kumbara ile toplayıp, kullanılabilir ve temiz kıyafetleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi.
Çetin, "Kullanılamaz durumdaki giysiler ise geri dönüşüm firması tarafından, ülkemiz ekonomisine kazandırılıyor. Adana'da yine bir ilke imza attık. Gıda bankası, hayır çarşısı, Çukurova'nın Filizleri gibi sosyal projelerle, Adana'ya yeni bir soluk kazandırmıştık. Giysi Toplama Projesi ile de destan yazmaya devam ettik" diye konuştu.
Sosyal belediyecilik konusunda, çıtayı yükselttiklerine dikkat çeken Çetin, "Çukurova halkımız sosyal belediyecilik projelerine duyarlılığı ile farkını hissettirdi. Giysi toplama kumbaraları, diğer geri dönüşüm hizmetleri gibi sağlıklı bir şekilde kullanılıyor ve halkımız birbirine yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyuyor" dedi.
Çukurova halkına projeyi sahiplendiği için teşekkür eden Çetin, 300 olan kumbara sayısının, bu ilgi sonrasında 600'e çıkarılması için çalışma başlattıklarını belirterek, Çukurova halkının kullanmadığı ve elbise dolaplarında atıl duran kıyafetleri giysi toplama kumbaralarına atmaları konusunda ilçe halkına tekrar çağrıda bulundu.
(ELF-Y)

05.01.2017 14:49:48 TSI
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