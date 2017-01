YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Halk otobüsleri mercek altında

Halk otobüsleri mercek altında



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, trafikten kaynaklanan hava kirliliğini engellemek için özel halk otobüslerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Burulaş A.Ş. ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, trafikten kaynaklanan hava kirliliğini önlemek için amacıyla şehrin hemen her noktasında denetimler yapılmaya başlandı. İl Mahalli Çevre Kurul kararına göre verilen süre dolduğu halde Euro-5 ve üstü veya yenilenebilir yakıt kullanmayan 94 aracın trafikten men edilmesiyle ilgili denetimler ve idari yaptırımların uygulanmaya başlandığı belirtildi.

Hava kirliliğinin oluşmasında etkili olan motorlu taşıtlardaki egzoz emisyonları içerisindeki kirleticilerin motorlu taşıt kullanımının artması ile her geçen gün çevreyi daha da kirletip insan sağlığını bozduğuna değinen yetkililer, benzin ve dizel taşıtların çıkardığı egzoz gazlarında bulunan zararlı maddelerin trafiğin yoğun olduğu merkezlerde çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini vurguladı.

İl merkezlerindeki karbonmonoksit (CO) emisyonlarının yüzde 70-90'ından, azotoksit (NO) emisyonlarının yüzde 40-70'inden, hidrokarbon (HC) emisyonlarının yaklaşık yüzde 50'sinden ve şehir bazında kurşun emisyonlarının yüzde 100'ünden motorlu taşıtların sorumlu olduğunu belirten yetkililer, trafikten kaynaklanan kirlilikle ilgili denetimlerin titizlikle sürdüğünü kaydetti. Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ilçelerinde en yüksek kirliliğin öncelikle kamyonlardan, ardından da yolcu araçlarından ve otobüslerden kaynaklandığını belirten yetkililer, özel halk otobüslerinde denetimlerine aralıksız devam ediyor.

(MŞ)



05.01.2017 14:53:19 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER