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Sarıkamış Şehitleri, Afyonkarahisar'da da anılacak



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 8 Ocak Pazar günü Pazar günü yapılacak etkinlik ile 'Sarıkamış Şehitleri' anılacak.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Allahuekber Dağları'nda canlarını hiç çekinmeden feda eden Sarıkamış Şehitleri için 8 Ocak Pazar günü saat 13.30'da anma programı düzenleneceği aktarıldı. Açıklamada,, "Program kapsamında saat 13.30 da İmaret Camii önünde toplanılarak Sarıkamış Şehitlerimiz hakkında sunum yapılıp, katılımcılara bayrak, atkı ve bere dağıtımı yapılacaktır. Sonrasında Anıtpark'a temsili bir yürüyüş gerçekleştirilecektir. Yürüyüş tamamlandıktan sonra katılımcılara keşkek ikramı yapılarak program tamamlanacaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan bu çalışma kapsamında Sarıkamış'taki yürüyüş programıyla aynı gün 81 ilimizde yürüyüş etkinlikleri düzenlenecektir. 'Sarıkamış Ruhu'nun ülke genelinde canlılığını sürdürmesi ve manevi ikliminin toplumun tüm bireyleri tarafından hissedilmesi için düzenlenecek olan yürüyüşler ile Sarıkamış harekatında donarak şehit düşen on binlerce Mehmetçik anılacaktır. Yapılacak programa yerel ve ulusal basın temsilcileri ve tüm Afyonkarahisar halkı davetlidir" ifadelerine yer verildi.

(GC-



05.01.2017 14:57:59 TSI

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