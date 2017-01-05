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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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2016 yılında 116 kaçak avcıya ceza kesildi

05 Ocak 2017 Perşembe, 14:55
2016 yılında 116 kaçak avcıya ceza kesildi
2016 yılında 116 kaçak avcıya ceza kesildi

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da Av Koruma ve Kontrol çalışmaları kapsamında 2016 yılında 2 bin 800 avcı denetlenirken, 116 kaçak avcıya da idari para cezası kesildi.
Orman ve Su İşleri Sakarya Şube Müdürlüğü Av Koruma Kontrol ekiplerii usulsüz avcılığı engellemek ve doğal hayatı korumak amacıyla koruma kontrol faaliyetlerine 2016 yılında da aralıksız olarak devam etti.
Sakarya Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Mehmet Yurtgan, 2016 yılı av koruma ve kontrol çalışmalarında Sakarya'da 2 bin 800 avcının denetlendiğini ifade etti. 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve Merkez Av Komisyonu kararlarına muhalefet ettiği tespit edilen 116 kişiye idari para cezası uygulandığı belirten Yurtgan, kaçak ve usulsüz avlanmada kullanılan 22 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaza da el konulduğu söyledi.
Öte yandan Orman ve Su İşleri Sakarya Şube Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri işbirliği ile 2016 yılında düzenlenen 18 avcı eğitim kursunda başarılı olan 625 kişiye avcılık sertifikası verildi.
(BB)

05.01.2017 14:58:31 TSI
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