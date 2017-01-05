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Marmaris'te yerel değerlere coğrafi işaret başvurusu yapıldı



(Fotoğraflı)



Vural Efecik

MUĞLA (İHA) - Marmaris Belediyesi, Marmaris çambalı, yerfıstığı ve adaçayı yağı, elma yağı ürünleri için Türk Patent Enstitüsü'ne "Coğrafi İşaret" başvurusunda bulundu.

Marmaris ve çevresinin yöresel değerlerinin farkında olan ve bu değerleri geliştirmek ve korumak için bir çok projeye imza atan Marmaris Belediyesi, Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'in önderliğinde Coğrafi İşaret çalışması başlattı.

Çalışma kapsamında ürünlerin tanımları yapılarak ,ayırt edici özellikleri belirlenecek ,ürünlerin üretim metotları, standartlarıyla birlikte oluşturulacak. Çalışmalar doğrultusunda adaçayı yağı (elma yağı), çam balı ve yer fıstığı üreticileriyle buluşan proje sorumluları, üreticilerin sorunlarını yerinde dinledi. Çambalı üretiminde Türkiye birincisi olan Osmaniye Mahallesi'yle başlayan çalışmanın ikinci durağı ise yer fıstığı ve yine çambalı üretimiyle dikkat çeken Orhaniye oldu. Muhtarların aracılığıyla, köy kahvelerinde gerçekleştirilen toplantılarda sorunlar ve çözüm önerileri, birinci ağızdan yani üreticiden dinlenirken, ürünün kalitesiyle birlikte, üretimini de arttırmak ve pazara daha rahat sunmak için birlikte hareket etme kararları alındı. Önümüzdeki günlerde diğer kırsal mahallelerde de devam edecek toplantılar "coğrafi işaret" tezlerinin içeriğini güçlendirecek.

(VE-MB-Y)



05.01.2017 14:58:38 TSI

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