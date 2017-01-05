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Van OSB Başkanı Şemsettin Bozkurt:

- "Teröre rağmen sanayi anlamında oldukça hareketli bir yıl geçirdik"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA) - Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Şemsettin Bozkurt, 2016 yılı içerisinde yaşanan olumsuzluklar ve terör olaylarına rağmen OSB'de 6 yeni yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek 2017 yılında 30 yeni yatırım hedeflerinin olduğunu söyledi.

2016 yılının son günlerinde 50 milyon Euroluk yatırım için ön sözleşme imzaladıklarını hatırlatan Şemsettin Bozkurt, "Gerek organize sanayi bölgemizde bulunan alt ve üst yapı çalışmaları gerekse de üretim anlamında 2016 yılını oldukça yoğun bir şekilde geçirdik. Ülke olarak çok talihsiz olaylar yaşadık. 15 Temmuz darbe kalkışması, terör olaylarının tırmanması ve dünyada gelişen global ekonomik sıkıntılara rağmen sanayi sektörü olarak oldukça hareketli bir yılı geride bıraktık. Burada özellikle terör olaylarının etkisini yakından hissettik. Ancak yıl bazında bir değerlendirme yaptığımızda üretim ve ihracat rakamlarında olumlu neticeler alındığına şahit olmaktayız" dedi.

2017 yılı ile alakalı öngörülerini de anlatan Bozkurt, "2017'nin birinci çeyreği belki biraz sıkıntılı geçebilir, ancak yılın ikinci çeyreğinde ekonominin takır takır işleyeceğine inanıyorum. İnşallah Ortadoğu'daki iç karışıklıkların bir nebze de olsa dinmesi ve ülkemize ihraç edilen terörün de sona ermesiyle hem ülkemiz hem de bölgemiz açısında daha verimli bir yıl göreceğiz. Van OSB'de ise mevcut 130 civarındaki firmamıza 30 firma daha katarak çalışmalarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"2017 Türkiye'nin şaha kalkacağı bir yıl olacak"

Bölgede büyük bir heyecan oluşturan kalkınma hamlesi ve cazibe merkezleri programına da değinen Bozkurt, "Bölgede yarım kalan fabrikalarla alakalı faizsiz kredi imkanı sunulması çalışmayan fabrika çarklarının tekrar çalışmaya başlaması açısından son derce önemlidir. Yapılan çalışmalar hükümetimizin sanayicinin yanında olduğunu ortaya koymaktadır. Bu da bizleri ve yatırımcılarımızı cesaretlendirmektedir. Bu anlamda ülkemizde yatırım, ihracat ve istihdam rakamlarında muazzam bir hareketliliğin başlayacağını umut ediyoruz. Ortadoğu'da atılan adımlar, bölge barışı ve iç huzurun sağlanmasıyla inşallah 2017 Türkiye'nin şaha kalkacağı bir yıl olacaktır" diye konuştu

(MD-ŞAK-Y)



05.01.2017 14:58:42 TSI

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